KORONA VİRÜS ÖNLEMLERİNDE FİNLANDİYA - TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI

13 Mayıs itibari ile Finlandiya’da 284 kişi korona virüs nedeniyle öldü, Türkiye’de ise; 3 952 kişi.

Finlandiya’daki rakamlar az gibi gözüküyor ama nüfus olarak büyük ülkelere oranlandığında pek de az değil.

Örneğin Türkiye’nin nüfusu 83 milyon. Finlandiya’nın ise; 5,5 milyon. Türkiye’nin nüfusu 16 kat daha fazla Finlandiya’dan ki 284 ölümü Türkiye’ye oranlandığımız zaman bu 4 544 kişi olur.

Nüfusa oranlama yapıldığında; Türkiye’de milyonda 47 kişi korona virüsünden ölmüş. Finlandiya’da ise milyonda 51 kişi ölmüş (Almanya’da milyonda 93 kişi, İsveç’te 343, Norveç’te ise 42 kişi. Belçika’da milyonda 763, İspanya’da 580, İtalya’da 514, Fransa’da 416, ABD’de 257, Birleşik Krallık(İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda)’da 489, Hollanda’da 325, İsviçre’de 216, Avusturya’da 69 ve Rusya’da 15. Çin’de ise resmî rakamlara göre milyonda 3)

Buradan milyonda ölüm sayısına bakıldığında Türkiye 47 Finlandiya ise 51 olarak gözüküyor. Yani Finlandiya biraz önde resmî rakamlara göre.

Peki Finlandiya ne önlemler aldı?:

Finlandiya okulları hepten kapattı. Mart ayı ortasında ve sınırları da kapattı. 10 kişinin üzerinde birarada toplanma yasağı koydu. 70 yaş ve üzeri yaşlıları ayrıştırdı ve ziyaretlerini yasakladı ama onların yürüyüş ve alışveriş yapma amaçlı dışarı çıkışlarına engel koymadı. Huzurevlerine ziyaretleri kesinlikle yasakladı ki personel hariç dışarıdan birinin girmesi yasak. Sadece telefon ile görüşmek mümkün. Restorantları ise; Nisan ayı başından itibaren sadece dışarı satış olacak şekilde Mayıs ayı sonuna kadar kapattı.Gece kulüpleri ve barlar da kapatıldı aynı zamanda.

Bunların yanında; Finlandiya, AVM, market, dükkanlar, berber, güzellik salonları gibi yerleri kapatmadı ama halk böyle yerlere akın da etmiyor; müşterisizlikten erken kapatıyorlar. Yurtdışından gelenlere kendi evinde 14 gün karantina uygulanıyor ama yürüyüş ve alışveriş serbest. Korona virüsü testi pozitif çıkanların yüzde 90’ına evde tedavi uygulanıyor ama ev karantinada değil, komşuları binada korona virüslü birinin olduğunu bilmiyorlar. Maske takma zorunluluğu da yok. Bu arada başkent Helsinki’nin de bulunduğu 1,7 milyon kişinin yaşadığı bölgeye hükümet giriş-çıkış yasağı da koydu ama kısa sürede kaldırdı. Ülke içinde seyahat serbest. Kuzey’deki Tornio şehrindeki İsveç sınırından iş için İsveç’e giriş - çıkışlara izin verdi ki sonuç olarak da, o bölgede korona virüsü çok yoğun oldu. Bu iznin nedeni de; Finlandiya Anayasası ki vatandaşlarının ülkeye giriş veya çıkışları ile seyahatlerinin engellenemeyeceğini belirtiyor olması.

Finlandiya’da Meclis’ten her uygulama için karar çıkmalı ki bu nedenle bazan önlem kararı alınması nerdeyse 2 haftayı bulabiliyor. Restorantların kapatılması da uzadı. Aynı şekilde sınırların kapatılması ile havaalanlarında yurtdışından gelenleri kontröl ve karantina hakkında bilgilendirme de.

Türkiye karar alma ve uygulama bakımından ‘Başkanlık Sistemi’ nedeniyle çok avantajlı.

Finlandiya’dan çok daha sıkı önlemler var Türkiye’de.

Finlandiya’da hiç sokağa çıkma yasağı da olmadı. Halka kurallar sunuldu ve uyulması istendi.

Sonuç olarak nüfusa oranlandığında ölüm rakamlarında Türkiye ile Finlandiya hemen hemen aynı seviyede.

Finlandiya ilk ve orta okulları bugün yani 14 Mayıs günü açacak. Lise ve üniversitelerinin açılmasını ise yönetimlerine bıraktı. Onlar da uzaktan eğitime devam edecekler.

Haziran ayı başından itibaren 10 kişinin birarada olması sınırlaması 50 kişiye çıkacak, maçlar seyircisiz oynanacak ve restorantlar da açılacak.

Kısaca, yasaklar gevşetilecek ama 70 ve üstü yaşlılar için aynı uygulamalara devam edilecek.

Bunun önlemleri gevşemenin nedeni de, sağlık sistemi yeterli olduğu sürece ve aşısı bulunana kadar virüsün yayılması kontrol edilmeye çalışılacak.

Vaka sayısı artmaya başlarsa yeniden kısıtlamalar yapılacak.

Önlem almanın önemini İsveç ile komşu ülkelerini karşılaştırınca görüyoruz.

İsveç’in koronada çok gevşek önlemleri nedeniyle ölü sayısını nüfusa oranlandığımız zaman; Norveç ile Finlandiya’nın yaklaşık 7 - 8 katı olduğunu görüyoruz.. Türkiye’nin de 7 katı ölümlü vaka var İsveç’te.

Finlandiya’nın ve birçok ülkenin önlemleri gevşetmesi biraz İsveç modeline dönüş gibi gözüküyor ama ülkelere büyük bir ikinci dalga ile geri dönecek ki çoğu ülkedeki kontrollü gevşek önlemler, korona virüsü yayılımını patlatacak. Bu her an bekleniyor.

İsveç sisteminde; ‘Nasılsa virüs herkese bulaşacak’ düşüncesi var. Sağlık altyapısı yeter ki tıkanmasın da; virüs kapmışlar gelsin. Yaşlılar ise; zor kurtulacak ki İsveç Hükümeti “Koruyamadık yaşlıları!” diyor. Yani koronaya yaşlıları kurban ettiler, ekonomileri de fazla zarar görmedi. İsveç, halkının sağlığı ile ‘Rus Ruleti’ oynadı ve çok insan öldü. Sadece başkent Stockholm’da nüfusun ⅓’ünğn enfekte olduğunu tahmin ediyorlar ki bu da yaklaşık 700 bin kişi demek.

Finlandiya’da da; 108 sayfalık hükümet raporunu okuduğumuzda; önlemlerin gevşetilmesinin nedeni olarak sağlık altyapısının şu ana kadar yeterli olması ve zorlanmaması görülüyor. Ne zaman ki sağlık sisteminin tıkanacağı öngörülür, o zaman sıkı önlemler yine geri gelir ki bu da rapordan gözüküyor. Aşı bulunana kadar virüsle bu şekilde mücadele devam edecek. Şimdilik 4-5 ay daha devam. Bu gevşetilen önlemler gerektiğinde; sıkı önlemler olarak geri gelecek ve kademeli bir şekilde yavaş yavaş sağlık sistemini zorlamayacak düzeyde virüsün insanlara bulaşması zamana yayılacak.

Taktik şu; korona virüsüyle kontröllü bir şekilde sağlık sistemini zorlamayarak mücadele etmek.

Ve iki yıl daha bu şekilde devam edilebilir ki aşı bulunsa bile herkese aşının ulaşması zaman alacak diye de öngörüler var.

İkinci büyük dalgayı ise; ülkeler her an tetikte bekliyorlar.

Restorantlar, kafeler, barlar gibi yerler ile kalabalık toplantılar virüs için en uygun yayılma ortamı. Bu Fin hükümetinin raporunda da belirtilmiş.

Buradan da görüyoruz ki; camilerin Türkiye’de açılması da uzatılmalı ki kendi seccadeni sersen de orada kontrol zor. Dünyadaki yurttaşlarnızın da camilerin açılması yönünde acele etmemesi gerek. En kolay bulaşma ortamı orada oluşuyor. Virüs halıdan alnınıza, ellerinize, dizlerinize, çoraplarınızın altına da bulaşabilir.

Bayramı da uzaktan kutlayıp ve bayramlaşacağız ki buna mecburuz. Finlandiya’da da büyük etkinlikler de sosyal medyadan kutlandı. Ağustos ayındaki festival ve etkinlikler de şimdiden iptal edildi Helsinki Belediyesi tarafından.

Türkiye önlem almada çok ani ve seri davranabiliyor ki bu ‘Başkanlık Sistemi’nin büyük bir avantajı. Uygulamada ise; yaşlıları ziyaret tamamiyle yasaklanmalı; torun sevmeyi ve yakınlarını görmeyi belli süreliğine unutmalılar. Huzurevlerine kesinlikle dışarıdan hiç kimse girmemeli, ziyaretçi kabul edilmemeli. Halk zorlama ile değil, gönüllü olarak kurallara bilinçli olarak uymalı. Bu konuda halk bilinçlendirilmeli.

Bu virüsün aşısı bulunana kadar mücadele bu şekilde devam edecek. “Aha üstesinden geldik!”, deyip rehavete kapılmamak gerek ki bunu Fin hükümetinin hazırladığı 27 Nisan 2020 tarihli 108 sayfalık rapordan görüyoruz.

Virüs insanlara bulaşmaya devam edecek.

Yaşlıları ayrıştırmaya ve sosyal mesafeye devam.

Maske kullanımı da riski azaltıyor ve ihmal etmemek gerek.

YAKUP YILMAZ / HELSİNKİ