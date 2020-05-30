Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Çanakkale'de şehitlikler ziyaretlere açılıyor
Şehitlikler ziyarete açılıyor...
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
“Yemeğimi paylaşayım” derken...
Teknosa mağazaları önlemlerle birlikte 1 Haziran’da açılıyor
Teknosa 1 Haziran’da açılıyor

Korona virüs mücadelesinde Türkiye'ye büyük övgü

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Türkiye'nin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelesini başarı hikayesi olarak değerlendirerek bu mücadeleyi övdü.

Korona virüs mücadelesinde Türkiye'ye büyük övgü

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Türkiye'nin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelesini başarı hikayesi olarak değerlendirerek bu mücadeleyi övdü.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:02
2008 Okunma
Korona virüs mücadelesinde Türkiye'ye büyük övgü

BBC'nin internet sitesinde yer alan "Türkiye, Covid-19'un kontrolünü nasıl ele aldı" başlıklı yazıda, virüsün Türkiye'ye geç geldiği ancak kısa sürede ülkenin her yerine yayıldığı belirtilirken virüsün ilk yayılmaya başladığı zamanda Türkiye'nin de İtalya gibi olmasından korkulduğu ancak bunun gerçekleşmediği ifade edildi. Türkiye'nin korona virüs ile mücadeledeki başarısının övgü dolu sözlerle ifade edildiği yazıda görüşlerine yer verilen Kent Üniversitesi Viroloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Jeremy Rossman, "Türkiye, açıkça çok daha büyük bir felaketin önüne geçti" dedi. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilci Vekili Dr. Irshad Shaikh ise "Türkiye'nin halk sağlığı konusunda dünyaya sunacağı dersler var" diye belirtti.

“Türkiye büyük bir felaketin önüne geçti”

BBC'nin yazısında, korona virüsün Türkiye'de yayılmaya başladığı ilk zamanlar ölü sayısının artacağı ve Türkiye'nin korona virüsten en çok etkilenen ülke olan İtalya gibi olacağından korkulurken 3 ay geçmesine ve tam bir karantina uygulanmamasına rağmen bu kötü senaryonun gerçekleşmediği vurgulandı. İngiltere'den Kent Üniversitesi Viroloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Jeremy Rossman, Türkiye'nin büyük bir felaketin önüne geçtiğini ifade ederek, "Türkiye, salgına oldukça hızlı tepki veren ülkeler kategorisine giriyor" dedi.

“Dünyanın ders alması gerekiyor”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Türkiye Temsilci Vekili Dr. Irshad Shaikh, Türkiye'nin halk sağlığı konusunda dünyaya sunacağı dersler olduğunu belirtti. İlk başta endişeli olduklarını aktaran Shaikh, "Günde 3 bin 500 pozitif vaka vardı. Ama işe yarayan şey, test yapmak oldu" diyerek Türkiye'nin test sonuçları için 5-6 gün beklemek zorunda kalmadığını vurguladı. Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması ve yoğun bakım yataklarının talebi karşılaması gibi unsurlar sayesinde Covid-19'la mücadelede avantajlara sahip olduğu ifade edilirken, Irshad Shaikh, "Bu genç bir salgın. Ama daha fazla insanın ağır hasta olmasını bekliyorduk. Bir şeyler yolunda gidiyor" diye ekledi.

Karantina, izolasyon ve vaka izleme tedbirlerine dikkat çekilen yazıda, Fatih İlçesi Halk Sağlığı Müdürü Dr. Melek Nur Aslan, filyasyon çalışmalarından bahsederek kızamık takibinde edinilmiş deneyimler sayesinde virüsün görüldüğü ilk gün olan 11 Mart'tan itibaren takip edilmeye başlandığı belirtti. Aslan, "Planlar hazırdı. Onları raftan indirdik ve kullanmaya başladık" diye konuştu.

Dr. Şehit İlhan Varank Hastanesinden Başhekim Nurettin Yiyit'in röportajının yer aldığı yazıda, korona virüs tedavisinde hidroksiklorokini erken aşamada kullanmanın önemli olduğuna değinen Yiyit, "Diğer ülkeler bu ilacı çok geç kullanır. Özellikle de ABD. Biz ise sadece başlangıçta kullanıyoruz. Bu ilaç konusunda hiçbir tereddütümüz yok. Etkili olduğuna inanıyoruz çünkü sonuç alıyoruz" dedi. Dr. Yiyit, hastanenin ölüm oranının yüzde 1'in altında olması ve yoğun bakım ünitesindeki boş yataklardan gurur duyduğunu ifade etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Washington'da Floyd protestosu
Washington'da Floyd protestosu
Rus savaş uçakları ABD bombardıman uçaklarına engelleme yaptı
Rus savaş uçakları ABD bombardıman uçaklarına engelleme yaptı
Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısında rekor artış
Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısında rekor artış
Flaş Hac ve Umre kararı
Flaş Hac ve Umre kararı
ABD'de siyahi muhabir, protestolardan canlı yayın yaparken gözaltına alındı
ABD'de siyahi muhabir, protestolardan canlı yayın yaparken gözaltına alındı
Trump'tan protestoculara sert uyarı: 'Yağma başladığında silahlar ateşlenir'
Trump'tan protestoculara sert uyarı: 'Yağma başladığında silahlar ateşlenir'
ABD'de ırkçılık isyanı şiddetini arttırdı
ABD'de ırkçılık isyanı şiddetini arttırdı
ABD, DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi için 3 milyon dolar ödül koydu
ABD, DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi için 3 milyon dolar ödül koydu
Trump'tan 100 bini aşan ölümlere yönelik açıklama: 'Üzücü bir kilometre taşı'
Trump'tan 100 bini aşan ölümlere yönelik açıklama: 'Üzücü bir kilometre taşı'
Nijerya’da 100 kişilik silahlı grubun saldırısı sonucu 60 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya’da 100 kişilik silahlı grubun saldırısı sonucu 60 kişi hayatını kaybetti.
Boeing'in 'sabıkalı' uçak tipi 737 MAX, yeniden üretimde
Boeing'in 'sabıkalı' uçak tipi 737 MAX, yeniden üretimde
Siyahi vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor
Siyahi vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor
Çin'de Hong Kong Güvenlik Yasası ile ilgili karar kabul edildi
Çin'de Hong Kong Güvenlik Yasası ile ilgili karar kabul edildi
İran'da korona virüsten son 24 saatte 63 kişi öldü
İran'da korona virüsten son 24 saatte 63 kişi öldü
İsveç'te Covid-19 bilançosu artıyor
İsveç'te Covid-19 bilançosu artıyor
MİT tespit etti, Erdoğan uyardı, Tunus'ta BAE destekli kanlı darbe önlendi
MİT tespit etti, Erdoğan uyardı, Tunus'ta BAE destekli kanlı darbe önlendi
Trump'tan polis tarafından öldürülen Floyd'a yönelik açıklama: 'Çok üzücü bir olay'
Trump'tan polis tarafından öldürülen Floyd'a yönelik açıklama: 'Çok üzücü bir olay'
''Masum insanlara her türlü vicdansızlığı yapanların Türkiye'ye 'barbar' demesi utanç vericidir'
''Masum insanlara her türlü vicdansızlığı yapanların Türkiye'ye 'barbar' demesi utanç vericidir'
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim olarak atandı
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim olarak atandı
İngiltere’de Boris’i zora sokan skandallar ardı ardına geliyor! Başdanışmandan sonra milletvekilinin evinde parti
İngiltere’de Boris’i zora sokan skandallar ardı ardına geliyor! Başdanışmandan sonra milletvekilinin evinde parti

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim