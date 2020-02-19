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Komşuda grev: Hayat durma noktasına geldi

Yunanistan'da Tüm İşçilerin Militan Cephesi öncülüğünde on binlerce işçi hükümetin 'Sosyal Güvenlik Yasası'na karşı 24 saatlik greve çıktı.

Komşuda grev: Hayat durma noktasına geldi

Yunanistan'da Tüm İşçilerin Militan Cephesi öncülüğünde on binlerce işçi hükümetin 'Sosyal Güvenlik Yasası'na karşı 24 saatlik greve çıktı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 10:24
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Komşuda grev: Hayat durma noktasına geldi

Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY), Mücadeleci İşçi Cephesi (PAME) ve Atina İşçi Merkezinin (EKA) çağrısıyla saat 06.00 sıralarında başlayan greve, yerel yönetim çalışanları, gazeteciler, devlet hastaneleri çalışanları, demir yolları ve liman işçileri katıldı.

Grev süresince devlet dairelerinde ve bazı belediyelerdeki hizmetlerde aksaklıklar yaşanırken, haber ağırlıklı internet siteleri, belirli saatler arasında sayfalarını yenileyemedi, özel ve devlet televizyon kanallarında haber bültenleri yayınlanmadı.

Şehirler arası tren seferleri iptal edildi ve ana kara ile adalar arasında sefer yapan bazı gemiler limanlarda bağlı kaldı.

Toplu taşıma sektörü çalışanlarının ise günün belirli saatlerinde iş durdurma eylemleri aracılığıyla greve destek vermeleri, başkent Atina’da trafiğin olumsuz etkilenmesine neden oldu.

Grev çerçevesinde başta ADEDY, PAME ve EKA olmak üzere çeşitli işçi sendikaları, Atina'da protesto gösterileri düzenledi. Kent merkezindeki Klaftmonos ve Omonia meydanlarındaki gösterilerin ardından, göstericiler parlamentonun da bulunduğu Sintagma Meydanı'na kadar yürüdü.

Yunanistan'da, hükumetin hazırladığı "Sigorta reformu ve Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumunun dijital dönüşümü" adı altında onaylanmak üzere dün parlamentoya getirilen tasarıda, sigorta primlerinin artırılması ve emekli maaşlarının enflasyona göre düzenlenmesini öngören maddeler bulunuyor.

Tasarıya itiraz eden memur ve işçiler, mali kriz yıllarında referandumlar kapsamında sosyal sigorta kurumlarına getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını, tüm emekli sandıklarının devlet güvencesi altına alınmasını istiyor. Memur ve işçiler ayrıca "13. ve 14. maaş" olarak bilinen bayramlarda emeklilere ve çalışanlara yılda iki maaş ikramiye uygulamasının geri getirilmesini talep ediyor.

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