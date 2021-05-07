Kolombiya'da vergi reformu protestolarında şiddetin dozu artıyor: 24 ölü

Güney Amerika'nın en büyük 3'üncü ülkesi Kolombiya'da hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında başlatılan sosyal programları sürdürmek amacıyla Kongreye sunduğu vergi reformu yasa tasarısına karşı sivil toplum örgütlerinin tepkisi ve halkın protestoları sürüyor.

Ancak karar geri çekilse de gösteriler ülkenin neredeyse tamamına yayılarak tam bir kaosa yol açtı.

Yapılan açıklamaya göre, salı gecesi düzenlenen bir saldırıda, Bogota'daki bir karakola ateş açan bir kalabalık, 10 kişilik bir polis grubunu "canlı canlı yakmaya" çalıştı.

Öte yandan şiddetlenen gösterilerde protestocuların 10 kişilik bir polis grubunu yakmaya çalıştıkları iddia edildi. Belediye başkanının ofisinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Hükümet, vergi reformunu yasalaştırarak, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sine denk gelen yaklaşık 6 milyar dolar bütçeye ek vergi geliri sağlamayı ve 663 dolar üzerinde maaş alanlardan ek gelir vergisi almayı planlıyor.

Muhalefetin ve sendikaların tüm itirazlarına rağmen yasayı çıkarmakta kararlı olan hükümet, sosyal yardımlara devam edebilmek ve kaynak sağlamak için yasanın, keyfi değil ihtiyaç olduğunu savunuyor.

Protesto etkinliği, küçük bir grubun bölgedeki kongre binasına girmeye çalışması ve polis tarafından engellenmesi dışında olaysız geçti. Ancak diğer birçok kentte polisle göstericiler arasında yer yer şiddetli çatışmalar yaşandı.

Gösteriler başkent Bogota'nın yanı sıra Medellin ve Cali kentleri ile birlikte çok sayıda şehirde devam etti. Başkent Bogota'da, şehrin Devlet Başkanlığı Sarayı'na yakın bölgesinde çoğunluğu koronavirüse karşı koruyucu maske taşıyan binlerce gösterici toplandı.

Reuters, AP, AFP gibi birçok haber ajansı dünyaya Kolombiya'dan kan donduran fotoğraflar servis etmeye devam ediyor.

Ülkenin en kalabalık ikinci kenti olan kenti Medellin'de de öğle saatlerine dek sayısı 8 bini bulan göstericiler, Devlet Başkanı Duque'nin en büyük destekçilerinden Eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe aleyhine sloganlar attı.

Yaşanan olayların şiddeti ülkeden gelen görüntülerde açıkça görülürken sosyal medya kullanıcılarının da Kolombiya paylaşımları yaparak durumu dünyaya duyurmak için etiketler kullandıkları görüldü.

Protestolara katılan üniversite öğrencisi Jeison Durango, ülkede son yıllarda ekonomik ve sosyal anlamda haksızlıkların çok arttığına dikkati çekerek, "Hafızası olmayan bir ülke, Kolombiyalılar artık çok yorgun. Çok şey oldu ama hiçbir şey değişmedi, bu yaşananlar halkın yıllardır biriken öfkesinin sonucudur." dedi.

Bir diğer protestocu Natalia Orozco Perez de Kolombiya'nın sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliklerin ellerinden alınmaya çalışıldığını belirterek, daha iyi bir gelecek için meydanlarda olduğunu ifade etti.

Ülkede yoksulluğun, ekonomik eşitsizliğin, sağlık ve eğitimde ciddi sonuçlara yol açtığını dile getiren Durango, memlekete huzur gelene kadar sokaklardan ayrılmayacağını söyledi.

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Eylem hakkını sonuna kadar kullanacağını vurgulayan Perez, "Küçük bir kardeşim var, onun adil bir ülkede yaşamasını istiyorum. Kolombiyalılar, daha iyi bir gelecek için ülkelerine sahip çıkmalı." dedi.

Protestocu Luisa Echeverry ise yetkililerin halkı korku ve yalanlarla aldatmak istediğini belirterek, "Hükümet Kolombiyalılara her şeyin yolunda olduğuna inandırmayı ve ülkeyi bitirmek isteyen yasaları kabul etmemizi istiyor." ifadesini kullandı.​​​​​​​