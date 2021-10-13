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Kolombiya'da paraşütü açılmayan asker yere çakıldı, o anlar kameraya yansıdı
Kolombiya’da eğitim sırasında helikopterden atlayan askerin paraşütü açılmazken, yere çakılan askerin kazadan sağ kurtulduğu aktarıldı. Askerin yere çakıldığı anlar ise anbean kaydedildi.
Dünya 13.10.2021, 11:37
Kolombiya'nın Tolima eyaletinde yer alan Melgar'da bulunan Askeri Paraşütle Atlama Okulu'ndaki eğitim sırasında helikopterden atlayan Luis Alfonso Garces Vila isimli asker, paraşütü açılmayınca metrelerce yüksekten yere çakıldı. Geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan eğitim kazasının ardından Luis'in, Tolemaida Hava Üssü'ne 45 dakika uzaklıktaki Girardot'taki bir sağlık merkezine ardından başkent Bogota'daki askeri hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.