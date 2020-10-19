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KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı Tatar mazbatasını aldı
KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı Tatar mazbatasını aldı
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KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı Tatar mazbatasını aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. Turunda, KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’a, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik tarafından mazbatası verildi.

Dünya 19.10.2020, 15:52
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KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı Tatar mazbatasını aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar mazbatasını aldı. KKTC Seçim ve Halkoylaması Yasası’na göre, seçimi kazanan Cumhurbaşkanı, seçildiğinin Resmi Gazete'de yayınlanmasını izleyen gün, Meclis’te ant içerek göreve başlayacak. KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı devir teslim töreni herhangi bir itiraz olmaması halinde Çarşamba günü yapılması bekleniyor.


YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, tutanak teslimi sırasında şöyle konuştu; "Kendisini içten tebrik ederim. 3 binden fazla çalışanımız oldu. Özverileri için teşekkür ederim. Bundan sonraki süreci açıklamak istiyorum. Bu tutanaktan sonra netice başlamış olacak. Hali hazırda iki görevinden birini 3 gün içinde bildirecek. Aynı zamanda itiraz süreci de var: Çarşamba saat 17’ye kadar O saate kadar itiraz olmadığı takdirde süreç bitmiş olur. Netice resmi gazetede yayımlandığı an bizim görevimiz biter. Ardından da ant içme töreni olacak. Sayın Ersin Tatar’a yeni görevinde sonsuz başarı diler ve kutlarım” dedi.


Tutanağı teslim alan KKTC Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise “Bende bu çalışmalarınızdan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Kıbrıs Trük demokrasisinin nasıl çalıştığını da gösterdiniz. Sandıklardan Kıbrıs Türk halkının iradesinin çıkması bakımından da teveccühlerimi sunarım. Hayırlara vesile olsun. KKTC ve halkının mutluluk ve esenliği için sorumluluk bilinciyle bu görevi en iyi şekilde yapacağıma dair inancımı belirtiyorum. Dünyaya da mesajımız; Kıbrıs’ta demokrasi vardır kendi devletinde yaşamına en iyi şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

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