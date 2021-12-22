KKTC'de asgari ücret 6 bin 90 TL oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asgari ücret zammı için hükümetin arabuluculuğunda başlayan görüşmeler sona erdi. Yapılan son toplantıyı işveren tarafı terk etse de yeni yılın asgari ücreti belirlenerek açıklandı.

YENİ ÜCRET NET 6 BİN 90 TL OLDU

Buna göre KKTC'de asgari ücret 1 Ocak 2022'den itibaren saatlik 40.38TL, günlük 323.07TL, haftalık bin 615.38 TL ve aylık bürüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olarak uygulanacak. Bu kararla asgari ücret tarihte ilk kez kamudaki en düşük maaşın üzerine çıkmış oldu.