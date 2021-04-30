Kırgızistan - Tacikistan sınırında çatışma: En az 13 ölü

Kırgızistan ve Tacikistan arasında, tartışmalı Fergana Vadisi'ndeki bir su rezervi nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 13 kişi öldü.

İki ülke güvenlik yetkilileri, Tacikistan’ın kuzeyindeki Sughd vilayeti ile Kırgızistan’ın güneydeki Batken eyaleti arasında yer alan İsfane Nehri yatağındaki bir su rezervi hakkında yaşanan gerginlik nedeniyle perşembe günü çatışmalar yaşandığını açıkladı.

Batken ili İçişleri Bakanlığı, Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmanın kurbanlarının listesini yayınladı. Son bilgilere göre Batken ve Leylek ilçelerinde meydana gelen çatışmalarda 13 Kırgızistan vatandaşı hayatını kaybetti.

1. Karatayev Sagın Kalbayeviç. 26 Temmuz 1977 doğumlu. Kök-Taş köyünün sakini.

2. Tagayev Süyün Uraimoviç. 14 Mart 1969 doğumlu. Batken şehrinin sakini.

3. Karabotoyev Altınbek Jaliloviç. 18 Mayıs 1982 doğumlu. Kadamdai sakini.

4. Adbrahmanov Bayaman Gaparoviç. 1998 doğumlu. Batken şehrinin sakini.

5. Üsön uulu Raşid. 1973 doğumlu. Batken şehrinin sakini.

6. Ganiyev Jamşit Kayimoviç. 1990 doğumlu.

7. Rahmatcanova Madina 2009 doğumlu.

8. Saydarov Mahamatrasul Mahadasavoç. 1985 doğumlu.Kurallı güçlerden :

9. Manasbek uulu Nursultan 1992 doğumlu. 2053. Askeri Birlik 3.Grup Komutanı. Kaptan.

10. Yuldaşev Bekzat Davlatcanoviç. 1991 doğumlu. 2021.askeri birlik.

11. Kubanıçbekov Esentur Kubanıçbekoviç 1991 dogumlu. 2053. Askeri Birliğin 3. Özel Kuvvetler Müfrezesi Komutanı. Kaptan.

Batken polisi iki kişinin kim ve nereli olduğunu araştırıyor. Çatışmalarda ikisi kritik durumda olmak üzere 20 asker yaralandı. Batken ve Leylek ilçelerinde meydana gelen çatışmalarda Kırgız tarafından toplam 134 kişi yaralandı.

28-29-30 Nisan tarihlerinde, Kırgızistanın Tacikistan sınırındaki Batken iline bağlı Ak-Say köyünde Ak-Suu Nehri üzerindeki ana su dağıtım noktası yakınlarında çıkan çatışmada Kırgız tarafından 13 kişi hayatını kaybettiğini Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı Azattyk radyosuna bildirdi. Ölenlerden biri 2008 yılında Leylek ilçesinde doğan bir kızdı. Vurulduğu için Batken'deki bir hastaneye götürülürken vefat etti.

Teşkilata göre toplam yaralı sayısı 134 kişi. Onların 25'ini özel uçakla Batken'den ülke başkenti Bişkek'e getirilip üç ayrı hastanelere kaldırıldı. İki hastanın durumu doktorlar tarafından ağır olarak değerlendirilmekte, geri kalanı orta ve tatmin edicidir.

Batken'de Kırgız-Tacik sınırındaki köylerden tahliye edilen kişilerin sayısı 20 bini aştı. Yerel makamlardan alınan istihbaratlar Batkendeki muhabirimiz tarafından 30 Nisan sabah 10: 30'da bildirildi.

Leylek ilçesi sınır bölgelerinden 13.5 bin kişi tahliye edildi. Batken ilçesinden 7.000 kişi Batken şehrine taşındı.

Tacik tarafında 10 kişi yaralandı, komşu ülkenin sınır muhafızları çatışmayı Kırgız tarafının başlattığını bildirdi.

Çarşamba gece saatlerinde bölgenin yerel halklarının arasında başlayan kavga büyüyerek iki ülke askerleri arasından silahlı çatışmaya dönüştü. Tacikistan dokuz, Kırgızistan ise dört kişinin öldüğünü duyurdu.

Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, Tacikistan'ı, su tesisine havan topu atmakla suçladı.

Tacikistan yetkilileri ise tesisin kendilerine ait olduğunu ve Kırgız askerlerini Tacik sınır muhafızlarına ateş ettiğini iddia etti.