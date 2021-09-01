Kırgızistan Bağımsızlık Günü askeri geçit töreniyle kutladı

Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla 31 Ağustos 1991’de bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan bu yıl bağımsızlığın 30’uncu yılını kutluyor. Başkent Bişkek’teki kutlamalar Ala Too Meydanı’nda gerçekleşen askeri geçit töreniyle başladı. Törene Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkede faaliyet gösteren yabancı ülke büyükelçileri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği geçit törende tank, zırhlı araçlar ve diğer askeri teçhizatlar sergilendi.



Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, törenin ardından yaptığı konuşmada, bağımsızlığın ilk anlarından itibaren Kırgızistan’ın uluslararası hukukun tam teşekküllü katılımcısı haline geldiğini ve demokratik modeli seçtiğini belirtti. Son 30 yılda ülkesinin farklı tehditlerle karşılaştığına işaret eden Caparov, ülkede siyasi krize neden olan dalgalanmaların yaşandığını ve bunların ülkenin gelişmesini farklı yönde etkilediğini dile getirdi.



Caparov, “Sonuç olarak iki cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti, biri hapiste, birkaç başbakan yolsuzlukla suçlandı. Bu trajik bir ulusal deneyim. Bu zor koşullarda Kırgızistan istikrar, etnik uyum, birlik ve hoşgörüyü sağlayacak toplumdaki derin bölünmelerin üstesinden geldi” dedi.



Kutlamalar, askeri geçit töreninin ardından düzenlenen konserle devam etti. Kutlamaların akşam saatlerinde yapılacak havai fişek gösterisiyle sona ermesi bekleniyor.