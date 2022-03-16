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Kimdir Bu Rus Oligarklar? Ne kadar servetleri var?

Batılı ülkelerin Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle yaptırım uyguladığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlıklarıyla tanınan onlarca Rus “oligarkın” servetinin en az 118 milyar dolar seviyesinde olduğu hesaplanıyor.

Dünya 16.03.2022, 19:44
Kimdir Bu Rus Oligarklar? Ne kadar servetleri var?

Rus ekonomisini hedef alan yaptırımların yanı sıra Kremlin’e yakın çok sayıda milyarder de yaptırımların hedefi olurken, oligarkların Avrupa Birliği (AB), ABD ve İngiltere’deki mal varlıklarına da el konuluyor.

Batılı ülkelerin yaptırım uyguladığı isimler arasında İngiliz futbol takımı Chelsea FC ve Evraz şirketlerinin de sahibi olan Rus oligark Roman Abramoviç, Forbes dergisine göre yaklaşık 13 milyar dolar servetiyle dikkati çekiyor.

Servetini ağırlıklı olarak demir-çelik sektörüne yaptığı yatırımlardan elde eden Abramoviç, 2018’de İngiltere’nin “yatırım vizesi” vermemesi üzerine İsrail vatandaşlığı almıştı.

Yaptırım listesine giren ve tahmini 2,6 milyar dolar servete sahip olan Oleg Deripaska ise ağırlıklı olarak alüminyum ve enerji sektöründeki yatırımlarıyla tanınıyor.

Yaklaşık 16,6 milyar dolarlık servete sahip Alişer Usmanov da demir ve çelik sektöründeki yatırımlarının yanı sıra futbol ve teknoloji alanındaki yatırımlarıyla biliniyor.

Tahmini olarak 29,1 milyar dolarlık servetiyle Rusya’nın en zengin iş insanlarından Aleksey Mordaşov, gelirinin önemli bir kısmını çelik sektöründen kazanıyor.

Rus kömür ve gübre sektörünün öne çıkan ismi Andrey Melniçenko‘nun serveti ise 16 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Putin’in çocukluk arkadaşları da listede yer aldı

Enerji, ulaşım ve inşaat sektörlerindeki yatırımlarıyla yaklaşık 11,3 milyar dolar serveti bulunan Gennady Timçenko ise Putin’in 1990’lı yılların başından bu yana St. Petersburg şehrinden tanıştığı yakın bir dostu olarak biliniyor.

Putin’in çocukluk arkadaşlarından biri olarak tanınan ve Rusya’nın en büyük boru hattı inşaat şirketinin sahibi olan Arkadiy Rotenberg’in oğlu İgor Rotenberg de yaptırım uygulanan bir diğer isim olarak ön plana çıkıyor. İgor Rotenberg, babası Arkadiy Rotenberg 2014’te ABD’nin yaptırım listesine alındığında, babasına ait bazı şirketlerdeki hisseleri satın almıştı.

Yaptırım uygulanan bir diğer isim, Arkadiy Rotenberg’in kardeşi ve yine Putin’in çocukluk arkadaşı olan Boris Rotenberg ise 1,2 milyar dolarlık servetiyle özellikle bankacılık alanında çeşitli faaliyetlerde bulunuyor.

Bankacılık, havacılık ve kimya sektörü yatırımcıları

Rusya’da bankacılık sektörünün önde gelen isimlerinden Mikhail Fridman 12,3 milyar dolar, yine aynı sektörden Petr Aven de yaklaşık 4,5 milyar dolarlık varlığıyla yaptırım uygulanan oligarklar arasında yer alıyor.

Yaptırım uygulanan isimler arasında Rusya’nın en genç milyarderi olarak tanınan 1,4 milyar dolarlık servete sahip Kiril Şamalov da bulunuyor. Şamalov, Putin’in yakın dostu Nikolay Şamalov’un oğlu.

Doğal gaz boru hattı sektöründe yatırımları bulunan Dmitriy Pumpyanskiy 2,4 milyar dolar, havacılık sektöründe aktif olan Aleksandr Ponomarenko ise 2,6 milyar dolarlık varlığıyla yaptırıma uğrayan diğer oligarklar arasında yer alıyor.

Tarım sektöründeki yatırımlarıyla bilinen Vadim Moşkoviç‘in 1,4 milyar dolar, kimya sektöründe şirketi olan Dmitriy Mazepin‘in 1,3 milyar dolar ve petrokimya sektöründe yönetici konumunda yer alan Dmitriy Konov‘un 500 milyon dolar serveti bulunuyor.

Doğal gaz sektöründe yatırımları olan Leonid Simanovsky‘nin mal varlığının ise yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde olduğu biliniyor.

Yaklaşık 500 milyon dolar net varlığıyla bankacılık sektöründe aktif olan Andrey Kostin de yaptırım uygulanan isimler arasında öne çıkıyor.

Yaptırım uygulanan isimlerin servetleri en az 118 milyar doları buluyor.

Kritik isimler de yaptırım listesinde

Batılı ülkelerin yaptırımları, oligarkların yanı sıra Rusya’da önemli pozisyonlarda bulunan kritik isimleri de kapsıyor.

Putin’in yanı sıra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptırım listesine girdi.

Ülkenin en büyük petrol şirketi Rosneft’in Başkanı İgor Seçin ve dünyanın en büyük doğal gaz şirketlerinden Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, Rus kamu şirketi Transneft’in Başkanı Nikolay Tokarev ve Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteft’in Başkanı Sergey Çemezov da yine yaptırım uygulanan önemli isimler arasında yer aldı.

Bu arada, Forbes’ta isimlerin net varlıklarına ilişkin rakamlar belli aralıklarla güncellendiği için değişiklik gösterebiliyor. (ekonomist)

#Rus #oligark #Putin
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