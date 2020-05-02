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Kim Jong-Un ölmemiş; İlk kez ortaya çıktı

Geçirdiği kalp ameliyatının ardından sağlık durumunun kötüleştiği ve iddia edilen ve öldüğüne dair dedikodulara yol açan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un 20 gün aradan sonra ilk kez halk içine çıktığı bildirildi. Fabrika açılışına katılan 36 yaşındaki liderin yeni bir görüntüsü servis edilmedi, ancak güvenilir kaynaklar tarafından yaşadığı bilgisi doğrulandı.

Kim Jong-Un ölmemiş; İlk kez ortaya çıktı

Geçirdiği kalp ameliyatının ardından sağlık durumunun kötüleştiği ve iddia edilen ve öldüğüne dair dedikodulara yol açan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un 20 gün aradan sonra ilk kez halk içine çıktığı bildirildi. Fabrika açılışına katılan 36 yaşındaki liderin yeni bir görüntüsü servis edilmedi, ancak güvenilir kaynaklar tarafından yaşadığı bilgisi doğrulandı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 02:03
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Kim Jong-Un ölmemiş; İlk kez ortaya çıktı

Bir süredir kamuoyunda görülmediği için öldüğü ya da görevinden uzaklaştırıldığı gibi iddialarla gündeme gelen Kuzey Kore lideri, 20 gün sonra ilk kez ortaya çıktı.

Uyarı: Fotoğrafların tümü temsili olarak kullanılmıştır ve eski tarihlidir.

Güney Kore merkezli Yonhap Haber Ajansı, Kim Jong-un'un 20 gün sonra ilk kez kamuoyunun önünde görüldüğünü bildirdi.

Kuzey Kore'nin 36 yaşındaki lideri Kim Jong-un, ülkede kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle Suncheon şehrinde düzenlenen bir gübre fabrikasının açılış törenine katılarak hakkındaki iddiaları yalanlamış oldu.

Kim Jong-un en son 11 Nisan’da, başkanlığı ettiği İşçi Partisi toplantısında görülmüştü.

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