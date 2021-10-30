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Kim Jong-un'dan kıtlıkla mücadele için çağrı: Siyah kuğu yiyin!

Kuzey Kore Lideri Kim Jong'un, gıda ve ilaç kıtlığı sebebiyle 73 yıllık tarihinin en kötü günlerini geçiren ülkesine çağrıda bulundu. Kim, vatandaşlardan 'leziz ve protein deposu' siyah kuğu tüketmesini istedi.

Dünya 30.10.2021, 12:01 30.10.2021, 12:50
Kim Jong-un'dan kıtlıkla mücadele için çağrı: Siyah kuğu yiyin!

Corona virüs sebebiyle Rusya ve Çin ile sınırlarını kapatan; sahip olduğu nükleer ve balistik füzelerin sonucunda uluslararası yaptırımlarla mücadele eden Kuzey Kore, ülke tarihinin en zor günlerini yaşıyor.

Özellikle gıda ve ilaç konusunda yaşanan sıkıntı, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'u harekete geçirdi. 

Vatandaşlarına 'siyah kuğu' yeme çağrısında bulunan Kim, ürünün lezzetine ve besin değerlerine dikkat çekti. 

Kim Jong-un'dan kıtlıkla mücadele için çağrı: Siyah kuğu yiyin! - 3

Kore İşçi Partisi’nin baş sekreteri Ri Jong Nam tarafından ülkesinin doğusunda açılan Kwangpho Çiftliği, siyah kuğuların yetiştirilmesi için kullanılıyor. 

Kuzey Kore'de yayın yapan NK News, 2019 yılından bu yana ülkede tüketilen siyah kuğu etinin kansere karşı etkili olduğunu ortaya çıkaran araştırmaların olduğunu da iddia ediyor.

Kim Jong-un, mevcut durumu 1990'larda yaşanan ve üç milyona yakın kişinin hayatını kaybettiği kıtlığa benzetmişti.

Son olarak dokuz yıllık iktidarının en büyük ülke içi sınavıyla karşı karşıya kalan Kuzey Kore lideri Kim’in, parti üyelerine, “halkı bu zorluktan kurtarmak için bir yürüyüş başlatmaları” talimatını da vermişti.

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