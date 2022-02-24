Kiev'den kaçış başladı! Halk şehri terk ediyor...

Rusya'nın başlattığı harekat sonrası Donbas ve başkent Kiev'den bomba ve siren seslerinin geldiği aktarılırken, Kiev halkının yaşanan gerilim sonrasında kenti terk etmeye başladığına ilişkin görüntüler servis edilmeye başlandı.

Öte yandan operasyonun başlaması ile birlikte hem Donbas'ta, hem de Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Karkiv şehirlerinde büyük patlama sesleri duyuluyor.

Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.