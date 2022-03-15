Kiev'de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Rus ordusu, ele geçirdiği bölge sayısını artırırken, Ukrayna'ya sivil halktan kayıplar verdirmeye de devam ediyor.

14 Mart'ta oluşturulmak istenen 10 tahliye koridorundan 3 tanesi de, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle gerçekleştirilemedi.

35 SAATLİK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Öte yandan Rus ordusunun büyük hedefi Kiev'de, bu akşam 20.00'den perşembe sabahı 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

"SADECE SIĞINAKLARA GİDEBİLMEK İÇİN DIŞARI ÇIKILACAK"

Konuya ilişkin açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, “Bugün zor ve tehlikeli bir gün. Askeri komuta merkezi kararı dolayısıyla bugün 20.00’de sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Şehirde özel izin olmadan hareket yasaklanacak. Sadece sığınaklara gidebilmek için dışarı çıkılacak. 17 Mart 07.00’ye kadar sokağa çıkma yasağı sürecek. Bundan dolayı Kievlilerden 2 gün evde ya da sığınakta kalmaya hazırlanmalarını rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.

SICAK ÇATIŞMA BEKLENİYOR

Sokağa çıkma yasağının ardından Kiev’de sıcak çatışmaların yaşanacağı tahmin ediliyor. (ensonhaber)