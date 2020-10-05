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Kenzo Takada, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
81 yaşındaki dünyaca ünlü Japon Tasarımcı ve Kenzo markasının yaratıcısı Kenzo Takada, Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Dünya 05.10.2020, 01:15
Yetmişli yıllarda Paris modasına renk ve yaratıcılık getiren Japon tasarımcı Kenzo Takada, korana virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz Ocak ayında tanıttığı lüks ev eşyaları ve yaşam tarzı markası K3, daha sonra Kenzo olarak bilinen moda markası ile tekrar gündeme gelmişti.
Kenzo ilk defilesini Nisan 1970'de Paris'teki Galerie Vivienne'deki butiğinde sahneledi. 1983'te, 1987'de Kenzo Homme olan bir erkek serisi başlattı.
Daha gündelik spor giyim ürünleri Kenzo Jeans ve Kenzo Jungle 1986'da piyasaya sürdü.
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