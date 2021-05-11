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Kendilerini haklı göstermek için üstlerini parçaladılar

Kudüs'ün doğusundaki Mescid-i Aksa'da İsrail polisi tarafından Filistinlilere yönelik zulüm devam ederken, Yahudilerin kendilerini haklı çıkarmak için başvurduğu akılalmaz yöntem kameralara yansıdı. Görüntülerde, üzerlerini yırtan ve kendilerine zarar veren Yahudi bir grup görülüyor.

Dünya 11.05.2021, 13:38
Kendilerini haklı göstermek için üstlerini parçaladılar

Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde yer alan ve Müslümanlar tarafından kutsal olarak kabul edilen Mescid-i Aksa'da direnen Filistinlilere İsrail polisi tarafından uygulanan zulüm büyük tepkilere neden oldu.

Devam eden olaylarda çok sayıda Filistinli yaralanırken, İsrail tarafından dün Gazze'ye gerçekleştirilen saldırıda 9'u çocuk olmak üzere 24 kişi hayatını kaybetti.

AKILALMAZ SAHTEKARLIĞA BAŞVURDULAR

İsrail polisinin Filistinlilere yönelik kullandığı orantısız güç tüm dünyaca bilinirken, Yahudiler de kendilerini aklamak amacıyla akılalmaz sahtekarlığa başvurdu.

Kameralara takılan bu görüntüde biri kadın biri erkek olmak üzere iki Yahudi yerleşimci kıyafetlerini yırtıp kendilerine zarar verdiği görüldü.

ARALARINDA YAHUDİ DİN ADAMI DA VAR

Yerleşimcilerden birinin bunu yaparken gülümsemesi ve yanlarında bir de Yahudi din adamı bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Yahudilerin, bu tür yollara sık sık başvurdukları ve bu yöntemle, Filistinlileri saldırgan taraf olarak göstererek kendilerini haklı çıkarmayı amaçladıkları belirtildi. (HABERLER.COM)

Yorumlar (1)
Aras 24 dakika önce
Suriyeli çocukların fotoğrafı ne alaka?
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