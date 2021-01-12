banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Deutsche Bank, Trump ile iş yapmayacağını duyurdu
Deutsche Bank, Trump ile iş yapmayacağını duyurdu
Bazı CHP milletvekilleri bize katılacak!
Bazı CHP milletvekilleri bize katılacak!
Asgari ücretle neler değişti?
Asgari ücretle neler değişti?
WhatsApp ne yapıyorsa Telegram da onu yapıyor
WhatsApp ne yapıyorsa Telegram da onu yapıyor

Kazakistan parlamento seçimleri: Demokratikleşme sürecinin yeni aşaması

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, geçtiğimiz pazar Kazakistan'da yapılan seçimleri Ekovitrin okuyucuları için değerlendirdi.

Dünya 12.01.2021, 13:56 12.01.2021, 14:44
2015
Kazakistan parlamento seçimleri: Demokratikleşme sürecinin yeni aşaması

İşte Büyükelçi Saparbekuly'nin makalesi:

10 Ocak 2021 tarihinde Kazakistan’da parlamentonun alt kanadı olan Meclis seçimleri düzenlendi. Ülke tarihinde sekizinci kez düzenlenmekte olan seçimlerin Kazakistan’ın demokratikleşme yolundaki önemli aşamalardan biridir. Nitekim Parlamentonun halkla yönetin arasındaki diyaloğu oluşturan kurum olduğu bilinmektedir.

Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu, iki kanatlı ulusal yasama organdır. Alt kanat olan Meclis 107 sandalyeli olup, üst kanat olan Senato ise 47 sandalyelidir. Senato, her ilden, büyük şehirlerden ve Kazakistan Cumhuriyetinin başkentinden ikişer kişi olmak üzere, seçilen vekillerden oluşur. Senatonun on beş üyesi Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Senato milletvekillerinin görev süresi altı yıl, Meclis milletvekillerinin görev süresi ise beş yıldır. Meclis milletvekillerinin seçilmesi; doğrudan, eşit ve genel seçim hakkına dayanan gizli oylamayla yapılmaktadır. Meclisin dokuz milletvekili, Kazakistan Halk Asamblesi tarafından seçilir. Kazakistan Halk Asamblesi ülkedeki farklı etnik ve dini grupların temsilcilerini bir araya getiren ve başkanlığını da Elbaşı Nursultan Nazarbayev’in üstlendiği devlet kurumudur.

Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev’in döneminde ilk defa düzenlenen Parlamento seçimlerinde oy kullanma işlemleri Kovid-19 salgını nedeniyle sıkı önlemlerle gerçekleştirildi. Yaklaşık 12 milyon seçmen ülke genelinde ve yurtdışındaki misyonlarda kurulan 10 bin 60 sandıkta oy kullandı. Pandemiye rağmen seçimlere katılımın yoğun olduğu söylenebilir. Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu tarafından bildirildiğine göre, ülke genelinde %63,3 oranından katılım sağlandı.

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, 76’sı 31 yabancı ülkeden ve 322’si AGİT, BDT, ŞİÖ, Türk Keneşi, TÜRKPA gibi 10 uluslararası kuruluştan olmak üzere toplam 398 yabancı gözlemci takip etti. Gözlemciler seçimlerin uluslararası standartlara uygun olarak ve demokratik bir şekilde geçtiğini belirtmektedirler.

Seçimlere beş parti katıldı. Bunlar; Nur Otan partisi, Kazakistan’ın “Ak Jol” demokratik partisi, Kazakistan Halk Partisi, “Auyl” Halk Demokratik Vatansever Partisi, “Adal” siyasi partisidir. “Auyl” Halk Demokratik Vatansever Partisi’nden 19 aday, Nur Otan Partisi’nden 126 aday, “Adal” siyasi partisinden 16 aday, “Ak Jol” Demokrat Partisi’nden 38 aday ve Kazakistan Halk Partisi’nden 113 aday şansını denedi.

Seçimlerin resmi sonuçlarının 7 gün içinde Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu tarafından açıklanması beklenmektedir. Ancak, 11 Ocak 2021 tarihinde, Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu tarafından ilan edilen ön sonuçlara göre, Nur Otan Partisi yüzde 71,09, “Ak Jol” Demokratik Partisi yüzde 10,95, Kazakistan Halk Partisi yüzde 9,1, “Auyl” Halk Demokratik Vatansever Partisi yüzde 5,29 ve “Adal” Partisi yüzde 3,57 oy almıştır.

Bu sonuçları baz alırsak, %7’lik barajdan dolayı “Auyl” Halk Demokratik Vatansever Partisi ve “Adal” partisi Meclis’e girememektedirler. Ancak buna rağmen, bu partilerin önemli tecrübe edindiğini ve toplumun ülkedeki siyasal süreçlere katılımını sağladıklarını ve böylece ülkenin demokratik kültürüne önemli katkı sunduğunu söyleyebiliriz.

Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden sonra başlattığı reformlardan sonra gerçekleşen parlamento seçimlerinin bu reformlara ivme kazandıracağı belirtilmektedir. Bu çerçevede gerçekleşen ve toplumun demokratik haklarını güçlendiren siyasi reformların en önemlilerinin hatırlatmada yarar vardır.

Birincisi, “Barışçıl Toplantıların Düzenlenmesi”ne ilişkin yeni bir yasa kabul edildi. Yeni yasa, hükümet ve toplum arasındaki karşılıklı güveni ve diyaloğu geliştirmek ve Kazakistan halkının temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını güçlendirmek de dâhil olmak üzere genel olarak sosyal kalkınma ile ulusal güvenliği dengeleme girişimidir.

İkincisi, “Siyasi Partiler Kanunu”nda da önemli değişiklikler yapıldı. Herhangi bir siyasi partinin kaydolması için gereken parti üye sayısı kırk binden yirmi bine azaltılması yoluyla siyasi partilerin kayıt işlemi kolaylaştırılmıştır. Ayrıca, herhangi bir siyasi parti Meclis milletvekili adaylarının parti listelerini onaylarken, toplam aday sayısının en az yüzde otuzu kadınları ve yirmi dokuz yaşın altındaki kişileri içermesi gerekmektedir.

Üçüncüsü, “Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu ve Milletvekillerinin Statüsü Kanunu” ve bununla beraber “Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Komiteleri ve Komisyonları Kanunu”na düzeltmeler yapılarak, parlamento muhalefet kurumunun kurulmasını öngören ve faaliyetlerini düzenleyen değişiklikler ve eklemeler yapıldı.

Seçim öncesi başlatılan bu reformların seçim sonrasında daha da yoğun bir şekilde devam edeceğini belirtmemiz gerekmektedir. Nitekim Tokayev 10 Ocak 2021 tarihinde oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada “15 Ocak’ta Parlamento milletvekillerine hitap edeceğim. Bir takım güncel konuları gündeme getireceğim. Öncelikle, reformlar konusuna değineceğim. Reformlara devam edilmesi gerekiyor. Toplumsal Güven Konseyi’nin bir toplantısı da olacak. Bu etkinlikte de önemli reformlar paketi tartışılacak.” dedi.

Sonuç olarak, parlamento seçimleri ülkenin siyasi gelişiminde ve Tokayev’in yürütmekte olduğu siyasal reformlarda önemli bir aşamaya gelindiğinin bir göstergesidir. Parlamentonun güncellenmiş yapısı, ülkedeki sosyal ve ekonomik reformların kalitesini ve yasal yapısını sağlamaya önemli katkıda bulunacaktır.

Yorumlar (0)
banner429
banner422
18°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 16 30
7. Granada 17 24
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 17 15
20. Huesca 18 12