Kazakistan'da nüfus sayımı sonuçları açıklandı

Asya'nın en büyük, önemli ve zengin kaynaklı ülkelerinden "Türki Cumhuriyet" Kazakistan'da 2020'de yapılan nüfus sayımının resmi sonuçları açıklandı.

En son 2009 yılında nüfus sayımı yapılan Kazakistan'da Kazak nüfus oranının hızla artması ve Rus nüfus oranının hızla düşmesi başta olmak üzere önemli gelişmeler gözlendi.

Kazakistan nüfusu

Sayım sonuçlarına göre Kazakistan'ın nüfusu 18.631.779 oldu. Bu rakam son sayımın yapıldığı 2009'da 16.009.597 olarak açıklanmıştı.

2020 nüfus sayımına göre Kazakistan nüfusu, ülkedeki etnik grupların nüfusu ve ülke nüfusuna oranları:

1) Kazak 12.764.821, %68,5

2) Rus 3.512.925 %18,9

3) Özbek 605.137 %3,3

4) Uygur 274.509 %1,5

5) Ukrayna (Ukraynalı) 263.962 %1,4

6) Tatar 200.545 %1,1

7) Alman 176.107 %0,9

8) Türk (Kendini Kazak değil sadece Türk olarak tanımlayan) 113.421 %0,6

9) Azeri 112.547 %0,6

10) Koreli 108.551 %0,6

11) Dungan (Hui / Müslüman Çinli) 74.409 %0,4

12) Belarus (Belaruslu / Beyaz Rus) 53.440 %0,3

Diğer %1,9

Kazakistan'ın 1989'daki etnik dağılımı

Kazakistan'ın bağımsızlığı öncesinde Sovyetler Birliği döneminde son nüfus sayımının gerçekleştirildiği 1989'da resmi açıklamaya göre ülkedeki etnik dağılım şu şekildeydi:

1) Kazak %39,7

2) Rus %37,8

3) Alman %5,8

4) Ukrayna %5,4

5) Özbek %2

6) Tatar %2

Diğer % 7,3

19. ve 20. yüzyıllarda Rus Çarlığı'nın ve Sovyetler Birliği'nin Kazaklara soykırım uygulaması, bir yandan da Rusları Kazakistan'a göç ettirmeleriyle 1930'lu yıllardan 1980'li yıllara kadar Kazakistan'da Rus sayısı Kazak sayısından daha fazlaydı.

Fakat Rusların düşük, Kazakların yüksek doğurganlık oranları ve Kazakistan'ın bağımsızlığının ardından Kazakistan'dan Rusya'ya yoğun bir Rus göçü yaşanması nedeniyle Rusların Kazakistan'daki oranı hızla azaldı.

2020 nüfus sayımının sonuçları ülkedeki Rus, Ukrain, Belarus ve Alman azınlıklarının bağımsızlık sonrası azalma eğilimini hızlandırarak sürdürdüklerini, Kazak, Özbek ve Uygur gibi etnik grupların da sayıca hızla arttığını ortaya koydu.

Bu sonuçların Kazakistan'ın kuzeyini Rusya'ya bağlanmasını hedefleyen Kazakistan'ın Rus azınlığı arasındaki ayrılıkçıları hayal kırıklığına uğratması bekleniyor. Sonuçlara göre artık Kazakistan'ın kuzeyinde de Kazaklar sayıca Rusları geçmiş bulunuyor.

Kazakistan'ın yüz ölçümüne oranla nüfusunun düşük olması, Kazak yönetimini doğumları teşvike yöneltmişti. 2020'de ülkedeki doğurganlık oranının %3,13'e ulaşması nedeniyle (Türkiye'de 2020'de doğurganlık oranı %1,76) Kazak yönetiminin bu hedefinde başarılı olduğu gözlemleniyor. Doğurganlık oranları özellikle ülkedeki Müslüman nüfusta hızla artıyor.

2020 nüfus sayımına göre Kazakistan'da Müslümanların oranı önceki nüfus sayımına göre artışla %74,6'ya yükselirken Müslümanlar oluştururken Hristiyan oranı %20,5'e geriledi.

Nüfusun %4'ü bir dine inanmadığını belirtirken diğer dinlerin mensuplarıyla bu soruya cevap vermek istemeyenlerin toplamı %0,9'da kaldı.

Kaynak: Mepa News