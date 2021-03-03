Kavga anında korkuluklar kırılınca 5. kattan yere çakıldılar: 5 ölü, 3 yaralı

Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın El Alto kentinde bulunan El Alto Devlet Üniversitesi'nde (UPEA) çıkan kavga sonucu birçok öğrenci hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlerde, üniversitede öğrenci meclisi toplantısının ardından rakip görüşten öğrenciler arasında kavga çıktığı aktarıldı.

Üniversitenin 5'inci katında çıkan kavga sırasında demir korkulukların kırılması ile birçok öğrenci 5'inci katta aşağı düştü. Aşağı düşen 5 öğrenci hayatını kaybederken, 3 öğrenci ise yaralandı.

Öğrencilerin 5'inci kattan düştüğü anlar ise diğer öğrenciler tarafından saniye saniye kaydedildi.