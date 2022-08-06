Katar’ı tanıyalım, 2022 dünya kupası işte burada yapılacak!

YERLİ HALKIN GELİRİ ÇOK YÜKSEK

2.8 milyon kişinin yaşadığı ülkede nüfusun yalnızca 300 bin kadarı yerli Katarlıdır. Geri kalan nüfus çalışmak için gelen yabancılardan oluşmaktadır. Yerli halka elektrik, doğalgaz, su, internet vb. hizmetler ücretsizdir.

BİRÇOK İŞYERİ VERGİDEN MUAF

Katar'da temel tüketim mallarında herhangi bir vergi alınmamaktadır. Birçok iş yerli vergiden muaftır. Ülkede vergiye tabi tek iş kolu otel sektörüdür. Katar'da asıl amaç yerel halkın huzurudur.

HALKINA CENNET GİBİ BİR HAYAT SUNUYORLAR

Katar devleti, kendi milletine cennet gibi bir hayat sunarken, Katar'a çalışmaya gelen insanları ağır şartlar altında çalıştırmaktadır. Kalacak yerleri vs. Katar tarafından belirlenip kontrol edilmektedir.

TACİZ, GASP YOK DENECEK KADAR AZ

Katar dünyanın en güvenli ülkeleri sıralamasında en ön sıralarda yer almaktadır. Taciz, gasp vb.durumlar yok denecek kadar azdır. Çünkü çalışmaya gelen göçmenlerin yerel halka aynı yerlerde bulunması ve dolaşması neredeyse imkansızdır.

HAYAL EDİLEMEYECEK ARABALARA SAHİPLER

Katar'da ortalama bir gelire sahip olan insan, hayal edilemeyecek arabalara sahip olma konusunda sıkıntı çekmez.

Katar hükümeti, kendi milletinin refahı için harcadığı paralardan arta kalanlarla diğer ülkelerde yatırım yapmaktadır. Türkiye'de; Mc Donald's Türkiye, Finansbank, Digitürk, Beymen, English Home ve daha bir çok marka Katarlılara aittir.

DÜNYA KUPASI MAÇLARININ YAPILACAĞI STADYUM KLİMA SİSTEMİ İLE DONATILMIŞ

Katar, 2022 Dünya Kupası maçlarının yapılacağı stadyumu, insanların rahat etmesi için baştan sona klima sistemleri ile donatmıştır.