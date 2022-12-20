Katar Emir’i Tamim’den Macron’a ayar!

36 yıllık özlemi bitiren Arjantin'in kupa töreni öncesi, stadyum koridorlarında çarpıcı görüntüler ortaya çıktı.

FIFA Başkanı Macron'u çağırdı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u protokelde öne çıkması için yanına çağırdı.

Katar Emiri izin vermedi

Ancak Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Macron'un önüne geçerek yürümesine izin vermedi. Şaşkına dönen Macron ve Infantino'nun yüz ifadeleri, kameralara yansıdı.