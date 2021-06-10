Kassam Tugayları İsrail'i uyardı!

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller olması durumunda olabilecekler konusunda yazılı açıklama yayımladı.

Ebu Ubeyde açıklamada, "El-Kassam Tugayları ve direniş, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananları, gaspçılar ve liderleri tarafından yapılan kışkırtıcı ve saldırgan eylemleri yakından takip etmekte olup, Aksa'ya zarar verilmesinin sonuçları konusunda uyarmaktadır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı İsrail Milletvekili Itamar Ben-Gvir, Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı önünde basın açıklaması yapmak istemiş, İsrail polisinin izin vermemesi üzerine Gvir, açıklamasını Şam Kapısı yakınında yapmıştı.

Bölgedekileri kışkırtmak amacıyla İsrail bayrağı açan vekilin açıklama yapmasını engellemek isteyen çok sayıda Filistinli de çıkan olaylarda gözaltına alınmıştı.