KARANTİNA GÜNLERİ EVDE ALKOL VE İÇKİ TÜKETİMİNİ ARTIRDI

2069 kişiyle yürütülen Koronavirüs İçki ve Alkol Anketi çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Sosyalleşmenin içki tüketiminin en önemli etmenlerinden biri olduğunu gösteren çalışmada bazı konularda bilgi eksikliği de öne çıktı. Süreçte Twitter ve TV en çok kullanılan bilgi kaynakları olarak öne çıktı. 10 kişiden 7 si kolonya satın aldı

Sosyal medya kanalları üstünden yürütülen Koronavirüs İçki ve Alkol Anketi anket çalışmasına 2069 kişi yanıt verdi. Ankette katılımcıların son 2 hafta boyunca içki tercihleri ve tüketim alışkanlıklarının yanısıra kolonya, dezenfektan gibi alkolleri alıp almadıkları da değerlendirildi.

Çarpıcı Sonuçlar:

Katılımcıların % 36’sı son 2 haftada içki tüketimlerinin azaldığını belirtti. %33.2 arttı derken %30.8 “aynı kaldı” verdi. “Azaldı” toplam yanıtları “Arttı” ve “Aynı Kaldı” yanıtlarından fazla olsa da kırılımda ilginç sonuçlar ortaya çıktı

Toplam yanıtlarda içki tüketiminde azalma eğilimi görülse de “Sürekli evde olduğum için içki tüketimim arttı” diyenler en büyük dilimi oluşturdu

Sürekli evde olduğum için artırdım 387 kişi (%18.7) Sağlık endişeleriyle azalttım 277 kişi (%13.4) Psikolojimi rahatlatmak için artırdım 260 kişi (%12.5) Dışarı çıkıp sosyalleşemediğim için azalttım 257 kişi (%12.4) Keyfim yerinde olmadığı için azalttım 103 kişi (%4.9)

Sağlık nedenleriyle tüketiminin azaldığını belirten kesimin varlığı bilinçli bir içki tüketimine işaret etmektedir.

Sosyalleşmenin içki tüketiminde çok önemli bir etkisi olduğu net olarak ortaya çıkmıştır.

Katılımcılar son dönemde kolonya ve dezenfektan alışverişi büyük ölçüde arttı. 10 kişiden 7 si kolonya, 10 kişiden 6 sı dezenfektan satın aldığını belirtti. Her ikisini de satın alma oranı da oldukça yüksekti

İçki içmenin bağışıklığa ve virüse etkilerinin sorulduğu soruda büyük çoğunluk doğru yanıtları vermiş olsa da, “ İçki içmek koronayı öldürür ” “ İçki içmek bağışıklığı güçlendirir ” yanlış cevaplarını verenlerin oranı da beklenenin üstündeydi (öldürür diyen 153 kişi, bağışıklığı güçlendirir diyen 198 kişi)

” “ ” yanlış cevaplarını verenlerin oranı da beklenenin üstündeydi (öldürür diyen 153 kişi, bağışıklığı güçlendirir diyen 198 kişi) Süreçte TV ve Twitter koronavirüsle ilgili ana bilgi kaynakları olarak öne çıktı. İçki ve alkolün etkileriyle ilgili bilgi kaynağı olarak TV ve gazetenin daha az belirtilmesi bu mecralarda içki / alkol haberlerinin kısıtlılığıyla ilişkili olabilir

Süreçle ilgili daha bilgilendirici bir veri akışına ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır

Sonuçlar yüzdesel olarak çok yakın olsa ve “azalttım” diyenler toplamda daha fazla olsa da en büyük dilim “Sürekli evde olduğum için artırdım” yanıtını veren kesimdir.Sağlık nedenleriyle tüketiminin azaldığını belirten kesimin varlığı bilinçli bir alkol tüketimine işaret etmektedir. Sosyalleşmenin içki tüketiminde çok önemli bir etkisi olduğu net olarak ortaya çıkmıştır.