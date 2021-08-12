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Karakolun önünde pantolonunu indirip fotoğraf çektirdi!

Rusya'da polis merkezi önünde pantolonunu indirerek fotoğraf çektiren kadın ve fotoğrafçısının hapse atılmasını protesto etmek isteyen aktivist Alina Ivanova da polis merkezi önünde pantolonunu indirdi.

Dünya 12.08.2021, 14:11
Karakolun önünde pantolonunu indirip fotoğraf çektirdi!

Polisler tarafından gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'da Yekaterinburg'da polis merkezinin önünde pantolonunu indirip poz veren model Yelena Nikiforovskaya ve fotoğrafçı Aysel Ahmedova, fotoğraf nedeniyle tutuklandı.

Bu tutuklamaya tepki gösteren genç aktivist Alina Ivanova da polis merkezinin önüne giderek benzer bir protestoya imza attı.

Hakim, bu hareketi affetmedi

Genç aktivist Ivanova, iki kadına verilen cezayı protesto etmek amacıyla polis merkezi önünde pantolonunu indirerek fotoğraf çektirdi. Fotoğrafı çektirdikten sonra Moskova'da bir mahkeme, Ivanonva'yı 5 gün hapis cezasına çarptırdı.

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