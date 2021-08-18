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Kanada, Taliban'ı tanımayan ilk ülke oldu

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın hangi ülkeler tarafından tanınacağı merak konusu olurken bu yönde ilk karar Kanada'dan geldi.

Dünya 18.08.2021, 09:05
Kanada, Taliban'ı tanımayan ilk ülke oldu

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından dünya liderlerinden art arda tepki gelmeye devam ediyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, Taliban'ı Afganistan'ın resmi hükümeti olarak tanımayacağını belirtti.

"20 YIL ÖNCEKİ NOKTADAYIZ"
Kanada'da Taliban'dan kaçan yaklaşık 20 bin Afganı ülkeye yerleştirme çalışmalarını sürerken Trudeau, Kanada'nın Taliban'ı Afganistan hükümeti olarak tanıma planının olmadığını aktararak, 20 yıl önce Afganistan benzer süreçlerden geçerken yine aynı tutum içinde olduklarını ve olacaklarını belirtti.

KANADA TALİBAN'I TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRÜYOR
Kanada yasaları, Taliban'ı Afganistan'ın demokratik hükümetini güç kullanarak devralması sebebiyle terör örgütü olarak görüyor. Yirmi yıl önce Afganistan'da yaşanan olaylarda ise Kanada, olayları kınamış ve bir sonraki adımı planlamak için müttefikleri olan ABD ve İngiltere ile birlikte çalışacağını ifade etmişti.

TAHLİYE UÇAKLARI DÜN GEÇ SAATLERDE KANADA'YA ULAŞTI
Taliban'ın kontrolü ele almasının ardından Afganistan'da bulunan personelini, vatandaşını ve kendilerine yardım eden Afganları tahliye eden Kanada'ya ait 2 tahliye uçağının dün gece geç saatlerde Kanada'ya indiği belirtildi. Uçaklardan birinin Toronto'ya diğerinin ise Ottawa'ya indiği aktarıldı.

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