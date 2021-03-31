Kanada,, oturma izni olan göçmenlerin sayısını 401 bine çıkarıyor!

Kanada, ülkenin Covid-19 pandemisinden daha az etkilenmesini sağlamak ve ekonomik olarak toparlanmasını hızlandırmak amacıyla bu yıldan itibaren oturma izni olan göçmenlerin sayılarını 60 bin artırarak 401 bine çıkarmayı hedefliyor.

Başbakan Justin Trudeau, önümüzdeki üç yıl için kabul ettiği yeni daimi ikamet edenlerin sayısını önemli ölçüde artırmayı planlıyor ve son aylardaki kalıcı ikamet onaylarının hızını artırmak için önemli düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor.

Kanada göçmenlik bakanı Marco Mendicino bu yılın başlarında "Tarih bize göçmenlik seviyemizi yükselttiğimizde ekonomimizi de büyüttüğümüzü öğretiyor" dedi.

Yine de göçmenlik uzmanları, ekonomik kriz sırasında bir ülkeye gelen kişilerin tipik olarak bir iş bulmak ve yerleşmek için daha fazla engelle karşılaştıklarını ve bazılarının halihazırda Kanada'da bulunan işçilerin yerlerinden edilebileceğine dair endişelerini dile getirdikleriyor. Bu arada analistler, devam eden sınır kısıtlamalarının da Kanada'nın ekonomisine zarar verdiği kanaatinde.