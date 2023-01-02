Kanada'da yabancıya konut satışı yasaklandı!

Kanada, 2023'te ev satın almak isteyen yabancı yatırımcılara kapılarını kapatıyor.

2023'ün ilk gününde yürürlüğe giren yeni bir yasayla, yabancı alıcıların iki yıl boyunca yatırım olarak konut mülkleri satın almasını yasaklandı.

Yasanın, pandeminin başlangıcından bu yana ev fiyatlarında yaşanan ani artış ve bazı politikacıların, ev arzını yatırım olarak kapatmaktan yabancı alıcıların sorumlu olduğuna dair eleştirileri nedeniyle çıkarıldığı düşünülüyor.

Ancak yasa, Kanada'da daimi ikamet eden ama Kanada vatandaşı olmayan göçmenleri bu yasağın dışında tutuyor.

Geçen yıl Başbakan Justin Trudeau, bir açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kanada evlerinin çekiciliği vurguncuları, zengin şirketleri ve yabancı yatırımcıları çekiyor. Evler yatırımcılar için değil, insanlar içindir."