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Kanada'da "Liberal Parti" kazandı

Kanada'da parlamentonun 338 üyesini belirlemek için düzenlenen seçimlerde Justin Trudeau’nun liderliğindeki Liberal Parti, 156 milletvekili ile birinci çıksa da parlamentoda çoğunluk sağlayamadı.

Kanada'da "Liberal Parti" kazandı

Kanada'da parlamentonun 338 üyesini belirlemek için düzenlenen seçimlerde Justin Trudeau’nun liderliğindeki Liberal Parti, 156 milletvekili ile birinci çıksa da parlamentoda çoğunluk sağlayamadı.

22 Ekim 2019 Salı 13:24
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Kanada'da "Liberal Parti" kazandı

Kanada'da yaklaşık 26 milyon seçmen, sandık başına gitti.

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

Halk, 43'üncü kez gerçekleştirilen federal seçimlerde parlamentonun 338 üyesini belirlemek üzere oy kullandı. Kanada Başbakanı ve Liberal Parti lideri Justin Trudeau da Montreal'de oyunu kullandı.

Seçimlere katılım oranı yüzde 57 civarında oldu. Ülke tarihinde en yüksek katılım, yüzde 79,4 ile 1958 yılında yapılan seçimler olarak biliniyor.

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

Buna göre 338 sandalyeli Federal Parlamentoda Liberal Parti 156, Andrew Scheer liderliğindeki Muhafazakar Parti 122, Yves-François Blanchet liderliğindeki Quebec Bloğu (Bloc Québécois) 32, Jagmeet Singh liderliğindeki Yeni Demokrat Parti 24, Elizabeth May liderliğindeki Yeşil Parti 3 milletvekilliği kazandı. Parlamentoya 1 de bağımsız milletvekili girdi.

Bu sonuçların ardından Liberal Parti ile Yeni Demokrat Partinin koalisyon hükümeti kuracağı ileri sürülüyor. Liberal Parti lideri ve Başbakan Trudeau, seçim kampanyası sırasında Yeni Demokrat Parti ile koalisyonu reddetmezken, Yeni Demokrat Parti lideri Jagmeet Singh de koalisyona sıcak yaklaşan açıklamalarda bulunmuştu.

Kanada Seçim Ofisinin resmi sonuçları bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

MUHAFAZAKAR PARTİDEN 122 MİLLETVEKİLİ YER ALACAK

Buna göre 338 sandalyeli Federal Parlamento'da Liberal Parti 156, Andrew Scheer liderliğindeki Muhafazakar Parti 122, Yves-François Blanchet liderliğindeki Qyebec Bloğu (Bloc Québécois) 32, Jagmeet Singh liderliğindeki Yeni Demokrat Parti 24, Elizabeth May liderliğindeki Yeşil Parti 3 milletvekilliği kazandı.

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

İKİ PARTİ HÜKÜMET KURABİLİR

Parlamentoya bir de bağımsız milletvekili girdi. Bu sonuçların ardından Liberal Parti ile Yeni Demokrat Parti'nin, koalisyon hükümeti kuracağı ileri sürülüyor.

Liberal Parti lideri ve Başbakan Trudeau, seçim kampanyası sırasında Yeni Demokrat Parti ile koalisyonu reddetmezken, Yeni Demokrat Parti lideri Jagmeet Singh de koalisyona sıcak yaklaşan açıklamalarda bulunmuştu. Seçimlere katılım oranı yüzde 57 civarında oldu. Ülke tarihinde en yüksek katılım, yüzde 79,4 ile 1958 yılında yapılan seçimler olarak biliniyor. Kanada Seçim Ofisi'nin, resmi sonuçları bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

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