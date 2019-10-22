Kanada'da "Liberal Parti" kazandı

Kanada'da yaklaşık 26 milyon seçmen, sandık başına gitti.

Halk, 43'üncü kez gerçekleştirilen federal seçimlerde parlamentonun 338 üyesini belirlemek üzere oy kullandı. Kanada Başbakanı ve Liberal Parti lideri Justin Trudeau da Montreal'de oyunu kullandı.

Seçimlere katılım oranı yüzde 57 civarında oldu. Ülke tarihinde en yüksek katılım, yüzde 79,4 ile 1958 yılında yapılan seçimler olarak biliniyor.

Buna göre 338 sandalyeli Federal Parlamentoda Liberal Parti 156, Andrew Scheer liderliğindeki Muhafazakar Parti 122, Yves-François Blanchet liderliğindeki Quebec Bloğu (Bloc Québécois) 32, Jagmeet Singh liderliğindeki Yeni Demokrat Parti 24, Elizabeth May liderliğindeki Yeşil Parti 3 milletvekilliği kazandı. Parlamentoya 1 de bağımsız milletvekili girdi.

Bu sonuçların ardından Liberal Parti ile Yeni Demokrat Partinin koalisyon hükümeti kuracağı ileri sürülüyor. Liberal Parti lideri ve Başbakan Trudeau, seçim kampanyası sırasında Yeni Demokrat Parti ile koalisyonu reddetmezken, Yeni Demokrat Parti lideri Jagmeet Singh de koalisyona sıcak yaklaşan açıklamalarda bulunmuştu.

Kanada Seçim Ofisinin resmi sonuçları bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.

MUHAFAZAKAR PARTİDEN 122 MİLLETVEKİLİ YER ALACAK

Buna göre 338 sandalyeli Federal Parlamento'da Liberal Parti 156, Andrew Scheer liderliğindeki Muhafazakar Parti 122, Yves-François Blanchet liderliğindeki Qyebec Bloğu (Bloc Québécois) 32, Jagmeet Singh liderliğindeki Yeni Demokrat Parti 24, Elizabeth May liderliğindeki Yeşil Parti 3 milletvekilliği kazandı.

İKİ PARTİ HÜKÜMET KURABİLİR

Parlamentoya bir de bağımsız milletvekili girdi. Bu sonuçların ardından Liberal Parti ile Yeni Demokrat Parti'nin, koalisyon hükümeti kuracağı ileri sürülüyor.

Liberal Parti lideri ve Başbakan Trudeau, seçim kampanyası sırasında Yeni Demokrat Parti ile koalisyonu reddetmezken, Yeni Demokrat Parti lideri Jagmeet Singh de koalisyona sıcak yaklaşan açıklamalarda bulunmuştu. Seçimlere katılım oranı yüzde 57 civarında oldu. Ülke tarihinde en yüksek katılım, yüzde 79,4 ile 1958 yılında yapılan seçimler olarak biliniyor. Kanada Seçim Ofisi'nin, resmi sonuçları bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.