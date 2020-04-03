Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
89793
ALTIN
347.829
DOLAR
6.6900
STERLİN
8.2235
EURO
7.2189

Kanada'da işini kaybedenlere 4 ay boyunca 2 bin dolar ödenecek

Kanada Başbakanı Trudeau, salgın kapsamında açıkladığı acil destek paketi çerçevesinde işini kaybeden Kanadalılara 2 bin Kanada doları ödeme yapılacağını duyurdu.

Kanada'da işini kaybedenlere 4 ay boyunca 2 bin dolar ödenecek

Kanada Başbakanı Trudeau, salgın kapsamında açıkladığı acil destek paketi çerçevesinde işini kaybeden Kanadalılara 2 bin Kanada doları ödeme yapılacağını duyurdu.

03 Nisan 2020 Cuma 10:39
2015 Okunma
Kanada'da işini kaybedenlere 4 ay boyunca 2 bin dolar ödenecek

Koronavirüs salgını, Kanada’yı da vurmuş durumda.

Ülke genelinde birçok işletme, karantina nedeniyle kepenklerini kapatmışken ülke ekonomisi de sallantıya düştü.

İŞİNİ KAYBEDENLERE DEVLET DESTEĞİ

Salgın kapsamında alınacak önlemler için Başbakan Trudeau önderliğinde parlamentodan geçen “Kanada Acil Müdahale Yardımı” paketi kapsamında birçok Kanada vatandaşı, ekonomik destek alacak.

Kanada Başbakanı Trudeau, koronavirüs salgını sırasında işini kaybedenlerin mağdur edilmeyeceğini söyleyerek açıkladığı pakette, işini kaybeden vatandaşlarına ekonomik destekte de bulunulacağını açıkladı.

4 AY BOYUNCA 2 BİN DOLAR

Yardım kapsamında salgın nedeniyle işinden olan veya iş hayatı etkilenen herkese, aylık 2 bin Kanada doları ödeme yapılacak.

Trudeau, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, “Eğer koronavirüs nedeniyle gelirinizi kaybettiyseniz, Kanada Acil Yanıt Fonu size dört aya kadar ayda 2 bin dolar verecek.” ifadesini kullandı. Trudeau, bu paranın hem tam zamanlı hem sözleşmeli çalışanlara hem de iş sahiplerine verileceğini açıkladı.

Ödemelerin 1 aydan 4 aya kadar devam edeceğini söyleyen Trudeau, yardımdan faydalanmak isteyen ve gerekli şartları sağlayanların 6 Nisan’da resmi devlet sitesine başvuru yapmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
BM koronavirüse karşı 'dayanışma' kararı aldı
BM koronavirüse karşı 'dayanışma' kararı aldı
Azerbaycan'da sokağa çıkma yasağı: Boş cadde ve meydanlar havadan görüntülendi
Azerbaycan'da sokağa çıkma yasağı: Boş cadde ve meydanlar havadan görüntülendi

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim