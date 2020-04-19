Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI TEKNOLOJİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020
BİST
98180
ALTIN
375.310
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6640
EURO
7.5357

Kanada'da insanlık dramı: Bakım evindeki yaşlılar koronadan değil, bakımsızlıktan ölmüş...

Kanada'da, "Residence Herron" isimli bakım merkezinde yaşanan 31 ölüm vakasının tamamının salgın nedeniyle meydana gelmediği ortaya çıktı.

Kanada'da insanlık dramı: Bakım evindeki yaşlılar koronadan değil, bakımsızlıktan ölmüş...

Kanada'da, "Residence Herron" isimli bakım merkezinde yaşanan 31 ölüm vakasının tamamının salgın nedeniyle meydana gelmediği ortaya çıktı.

19 Nisan 2020 Pazar 16:39
2034 Okunma
Kanada'da insanlık dramı: Bakım evindeki yaşlılar koronadan değil, bakımsızlıktan ölmüş...

Kanada’daki COVID-19 kaynaklı ölüm vakalarının neredeyse yarısının yaşlı bakım merkezlerinde meydana geldiğine ilişkin ülke ve dünya basınına da yansıyan haberlerin ardından, Quebec Eyalet Hükümeti’nce başlatılan soruşturma acı gerçeği ortaya çıkardı.

Soruşturma kapsamında Montreal kentindeki Residence Herron Yaşlı Bakım Merkezi’nde kaydedilen 31 ölüm vakasından sadece 5’inin COVID-19 nedeniyle olduğu belirlendi.

130 yaşlıya 2 hemşire hizmet vermek zorunda kaldı

Soruşturmayla yaşlı bakım merkezindeki ölümlerin, çalışanların çoğunluğunun salgın sonrası işi terk etmeleriyle başladığı, merkezde kalan 130 yaşlıya sadece 2 hemşirenin hizmet vermek zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Personelin çoğunun tesisi terk ettikten sonra bir arama üzerine çağrılan sağlık ekipleri, merkezde kalan yaşlıların günlerce yemek yemediğini, su bile içemediğini, tuvalete götürülmedikleri için yataklarının pislikle kaplandığını ve birçoğunun yatağından düştükten sonra günlerce beton zeminde yardım beklediğini anlatıldı.

CHSLD Herron adlı bakım evinin önünde bakım evi yönetimini "3 haftada 31 ölü", "Utanın" yazılı pankartlarla protesto eden yaşlı yakınları (Graham Hughes/The Canadian Press)

Ailelerin ziyaret talebi reddedildi

Yakınlarının durumunu soran aile bireylerine, bu bilgileri vermeyen merkez yönetiminin aile fertlerinin ziyaret taleplerini de COVID-19 salgını nedeniyle yasakladıkları öğrenildi.

Tesiste, sağlık gönüllülerinin de katılımıyla genel bir temizlik başlatıldığı açıklanırken, temizliğe katılan ve bir televizyon kanalına konuşan gönüllü, "Odadan odaya temizliğe başladık. Her odada, idrar ve dışkı kokusu bir atı öldürebilecek kadar ağırdı" dedi.

"Ortada ağır bir ihmal var"

Quebec Eyalet Başbakanı François Legault, olayla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Legault, "Devam eden bir soruşturma var, dikkatli olmalıyım. Biliyorum ama ortada ağır bir ihmal var. Tesise vardığınızda gördüğünüz şey budur" dedi.

Bu arada Kanada basınına yansıyan haberlerde, yaşlı bakım merkezinin sahibinin bir zamanlar "uyuşturucu kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "vergi kaçakçılığından" hüküm giydiği ortaya çıktı.

Soruşturmanın ne zaman tamamlanacağı veya şu ana kadar herhangi bir gözaltı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı. 

Son Güncelleme: 19.04.2020 17:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karantinada tenis: Sokağı file yapıp çatıdan çatıya maç yaptılar!
Karantinada tenis: Sokağı file yapıp çatıdan çatıya maç yaptılar!
Koronavirüs, ABD’de bir günde 3 binden fazla can aldı
Koronavirüs, ABD’de bir günde 3 binden fazla can aldı
FRANSA ŞOKTA: Akdeniz'deki uçak gemisi personelinin yarıdan fazlasına Covid-19 tanısı kondu!
FRANSA ŞOKTA: Akdeniz'deki uçak gemisi personelinin yarıdan fazlasına Covid-19 tanısı kondu!

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim