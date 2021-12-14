Kanada'da başörtülü öğretmen "dini sembol" kullandığı gerekçesiyle işinden atıldı

Kanadalı bir öğretmenin sınıfta başörtüsü taktığı için görevden alınması, geniş çevrelerce kınandı. Laiklik bahanesiyle etnik azınlıkların haksız yere hedef alınmasına yol açan Bill 21 yasası da yeniden tartışma konusu oldu. Kanada'nın Quebec eyaletinde 2019'dan beri yürürlükte olan yasa kapsamında, polis memurları, avukatlar, hakimler, otobüs şoförleri, doktorlar, sosyal hizmet görevlileri ve öğretmenler de dahil olmak üzere kamu görevlilerinin başörtüsü, peçe, türban, kipa gibi dini semboller giymeleri yasaklanıyor.

Quebec'in Chelsea kasabasında Ridgemont HighSchool'da sınıf öğretmeni ve aynı zamanda okulun eski öğrencisi olan Fatemeh Anvari'ye okul yetkilileri tarafından bu ayın başlarında, 2019'da çıkarılan bir yasa olan Bill 21'e ters düştüğü için işine devam etmesine artık izin verilmeyeceği söylendi.

Ancak Loi 21 veya Law 21 olarak da anılan Bill 21'in eyaletteki öğretmenlerin %74.5'inin kadın olduğu okullarda çok büyük bir etkisi var.

Fatimeh Anwari'nin öğrencileri okul bahçesinin tellerine "Seni seviyoruz Fatıma Hanım" yazılı notlar yazarak astı.

İşten çıkarılan Fatemeh Anvari CTV News'e “Bu benim giyim tarzımla ilgili değil. Bu daha büyük bir sorun… Bunun kişisel bir şey olmasını istemiyorum çünkü bunun kimseye bir faydası olmayacak. Bunun, hepimizin büyük kararların diğer yaşamları nasıl etkilediğini fark etmemizi sağlayan bir şey olmasını istiyorum.” açıklamasında bulundu.

Anvari'nin görevden alınması, okulunda protestolara yol açtı. Öğrencilerin ve personelin onu desteklemek için yeşil kurdeleler ve posterler astığı okul binası önünde veliler de eylem yaptı.

Pazartesi günü, kimsenin dini nedeniyle işini kaybetmemesi gerektiğini söyleyen Başbakan Justin Trudeau, Quebec ile federal hükümet arasında bir kavga çıkarmak istemediğini söyleyerek müdahale etmeyi reddetti.

Yeni Demokrat parti lideri Jagmeet Singh, Anvari'nin bir öğretmen olarak yeteneklerinden asla şüphe duyulmadığını, ancak “görünüşü ve giyim tarzı nedeniyle artık bu çocuklara ders veremeyeceğini, bunun Bill 21'de yasaklanan bir şey olduğunu” söyledi.

Muhafazakar Milletvekili Kyle Seeback , Anvari'nin görevden alınmasını “mutlak bir rezalet” olarak nitelendirdi.

Muhafazakar lider Erin O'Toole yasaya katılmadığını söylese de gazetecilere eyalet yargı yetkisine saygı duyduğunu ve Bill 21'in “Quebecliler'in kararı olduğuna” inandığını söyledi.

Federal liderler, Quebec'teki seçmenleri kızdırmaktan çekinerek Bill 21'e karşı çok güçlü bir tavır almaktan çekiniyor.

Önlemin halk desteğine sahip olduğu Quebec'te, siyasi liderler Bill 21'i savunuyor.

Parti Québécois'dan Pascal Bérubé, “Bu öğretmenin bir işi olmamasının nedeni, yasalara saygı duymamasıdır. Hukuk herkes içindir.” dedi.

Premier Francois Legault, Bill 21'i "makul bir yasa" olarak nitelendirerek, Anvari'nin daha baştan işe alınmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Mart 2019'dan önce işe alınan işçilerin iş yerinde dini semboller giymelerine "kazanılmış hak" bağlamında hâlâ izin veriliyor. Ancak Anvari geçen bahar vekil öğretmen olduğu ve Ekim ayında yeni bir sözleşme imzaladığı için sınıfta başörtüsü takması yasaklandı.

Eyaletteki İngilizce okulları yasaya karşı çıktı ancak yakın zamanda yasanın yürürlüğe girmesini engelleyen bir davayı kaybetti.

(Foto: Twitter/RidgemontHS)

(Kaynaklar: Twitter, CTV News)