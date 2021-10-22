Kaçırılıp tecavüze uğramıştı! Ünlü rapçi Einar, başından vurularak öldürüldü...

Ünlü rapçi Einar Perşembe gecesi İsveç'te Hammarby Sjöstad limanında kurşunlanarak öldürüldü. Genç yaşında liste başı olmayı başarmış bir sanatçı olan Einar daha önce rakibi bir rapçi tarafından kaçırılmış, tecavüze uğramıştı. Einar o olayda ölümden kıl payı kurtulmuştu.

Gerçek adı Nils Kurt Erik Einar Grönberg olan genç rapçi ölümü ile müzik dünyasını ve hayranlarını yıktı.

Einar'ın başına ve göğsüne iki kurşun sıkılarak öldürüldüğü belirlendi. Polis ekipleri genç yıldızın bulunduğunda ağır yaralı olduğunu ancak kısa süre içinde yaşamını olay yerinde yitirdiğini rapor etti.

Henüz yakalanan yok

Polis olay yerinden kaçan iki kişinin peşine düştü. Ancak Einar cinayeti ile ilgili henüz bir tutuklama yapılmadı.

İsveç gazetesi Aftonbladet ve İsveç televizyonu SVT, Einar'ın son zamanlarda birkaç tehdit aldığını cinayetin çete bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Nisan ayında en büyük rakibi başka bir rapçi tarafındın kaçırılmıştı

Ünlü rapçi Einar Nisan 2020'de kaçırılmış, silah zoru ile bir kaç saat rehin alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Einar'ın kaçırılması olayında tecavüze uğradığı da daha sonra ortaya çıkmıştı.

Einar'ı kaçıran kişinin en büyük rakibi başka bir rapçi Yasin Mahmoud olduğu iddia edilmişti. Yasin, Einar'ı kaçırmak için komplo kurmaktan suçlu bulunarak 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Einar 16 yaşında ünlü oldu

Einar, şarkılarını sosyal medyada paylaşmaya başladığında 16 yaşındaydı ve 2019 yılında Katten şarkısı ile ilk çıkışını gerçekleştirdi. Şarkı İsveç listelerinde bir numaraya yükseldi ve ilk albümü Första Klass'a dahil edildi.

Spotify'da 33 milyondan fazla kez dinlenen Första Klass ve 29 milyon dinlenen Gamora da popüler şarkılarından bazıları.

İşte Einar'ın şarkıları: