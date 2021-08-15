Kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'den mesaj var: Kan dökülmesini önlemek için ayrıldım

Ülkeyi terk ettikten sonra yaptığı ilk açıklamada Gani, Kabil'de milyonlarca kent sakinini tehlikeye atacak şekilde Taliban ile çatışmalardan kaçınmak amacıyla gittiğini söyledi.

Afgan Cumhurbaşkanı Gani "Taliban beni uzaklaştırmayı başardı, tüm Kabil'e ve Kabil halkına saldırmak için buradalar. Kan dökülmesini önlemek için en iyisinin ayrılmak olduğunu düşündüm" açıklamasını yaptı. Gani'nin Facebook üzerinden yaptığı açıklamada mevcut konumuyla ilgili bir bilgilendirme yapmadı.

Gani, 2014 ve 2019'da iki kez cumhurbaşkanı seçildi.

Eski bir teknokrat ve ülkenin en ünlü akademisyenlerinden olan Gani, Afganistan'daki Paştu çoğunluğa mensup.

Gani, 2014'te yabancı birlikler Afganistan'dan çekilmeye başladığında göreve başladı.

Taliban ile barış görüşmelerine de önderlik eden Gani'yi Taliban "ABD'nin kuklası" olarak değerlendiriyordu.