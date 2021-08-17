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Kabil halkı uçaklara akın ederken Taliban askerleri lunaparkta böyle eğlendi
Taliban, Afganistan'da yönetimi ele geçirdi. Bu durum ülkede kaosa neden oldu. Afganistan'dan kaçmak isteyenler Kabil Havalimanı'na akın etti. O sırada Taliban güçleri ise işgal ettikleri kentin lunaparklarında böyle eğleniyordu...
Dünya 17.08.2021, 16:06
Görüntüler Taliban’ın kontrolüne geçen Afganistan’ın başkenti Kabil’den. Oyuncaklara binenler ise Taliban güçleri.
Bir yanda Kabil Havalimanı’ndan, Taliban’ın yönetimi ele almasının ardından ülkeden kaçmak isteyenlerin uçakların üstüne bindiği kaos görüntüleri gelirken, diğer tarafta ise Taliban üyelerinin ellerindeki uzun namlulu silahlarla çarpışan arabalara bindiği görüntüler kaydedildi.
Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı, öyle ki kısa sürede 1,5 milyondan fazla izlendi.
Taliban'ın lunaparkta oyuncaklara binerken dahi silahları elinden bırakmaması ise dikkatlerden kaçmadı.