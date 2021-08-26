Kabil'deki patlama sonrası Biden alarma geçti!

Kabil'deki patlamalarda ABD'lilerin de hayatını kaybettiği haberleri gelirken, Başkan Joe Biden günlük programını değiştirdi.

Beyaz Saray yetkilileri, patlama haberinin ardından Biden'ın özel durumlarda toplanılan Durum Odası'na (Situation Room) geçtiğini, yerel saatle 11.30'da (TSİ 18.30) İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yapacağı görüşmenin ertelendiğini duyurdu.

KOVID-19 basın toplantısı iptal edildi

Görüşmenin ne zaman yapılacağına ilişkin ise detay paylaşılmadı.

Ayrıca, Beyaz Saray KOVID-19 ile Mücadele Ekibi'nin sabah düzenlenmesi planlanan basın toplantısı ertelendi.

Amerikan basını, Biden'ın eşi Jill Biden'ın 1 Eylül'de yapmayı planladığı bir seyahatin de ertelendiğini belirtti.

En az 3 ABD askeri yaralandı

Amerikan medyasına açıklamada bulunan ABD'li yetkililer, bombalı saldırı sonucu meydana geldiği ileri sürülen patlamalarda en az 3 ABD askerinin yaralandığını duyurdu.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, bu sayının artabileceğinin altını çizdi.

Konuya ilişkin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Twitter'dan açıklama yaptı:

Abbey Kapısı yakınlarındaki patlamanın, birçok ABD'li (asker) ve sivil zayiatla sonuçlanan karmaşık bir saldırının sonucu olduğunu teyit ediyoruz. Ayrıca Abbey Kapısına kısa mesafedeki Baron Hotel'in yakınında da en az bir patlama daha doğrulayabiliriz. Güncel bilgiler vermeye devam edeceğiz.