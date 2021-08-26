Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a, yaralıların sayısının ise 140'a yükseldi.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı'ndaki tahliye operasyonları devam ederken patlama meydana geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, havalimanında meydana gelen patlamayı doğruladı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırılarda hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 10'a yükseldi.

Görgü tanıkları, patlama sonrası havalimanındaki uçuşların devam ettiğini ifade ederken, yerel kaynaklar çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur”

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Taliban, Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda Taliban üyesinin de yaralandığını bildirdi.

Kabil Cerrahi Merkezi: 60 yaralı hastaneye götürüldü

Kabil Cerrahi Merkezi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde yaşanan patlamaların ardından şu ana kadar 60 yaralının hastaneye getirildiğini bildirdi.

Pentagon'dan Kabil'deki patlamaya ilişkin açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde yaşanan patlamada hayatını kaybedenler arasında ABD'lilerin ve sivillerin bulunduğunu aktararak, “Abbey Kapısı'na kısa bir mesafedeki Baron Hotel'de veya yakınında en az bir patlama daha doğrulayabiliriz” dedi.