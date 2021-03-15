Joe Biden tacizle suçlanan Andrew Cuomo hakkında konuştu

ABD'de New York Valisi Demokrat Andrew Cuomo'ya yönelik altı kadının ortaya attığı cinsel taciz iddiaları üzerine başlayan tartışma gündemden düşmüyor.

Beyaz Saray'da, gazetecilerin konuyla ilgili sorularına yanıt veren ABD'nin yeni başkanı Joe Biden "Soruşturma devam ediyor ve bize neler getireceğini görmemiz gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Biden'ın bu ifadesinin, Cuomo'ya istifa çağrısında bulunan kendi partisinden diğer önemli isimleri ile çelişmesi dikkati çekti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ise söz konusu kadınların iddialarının saygıyla ele alınması gerektiğini ve bunun ciddi bir durum olduğunu dile getirdi. Pelosi, "Vali, New York'u seviyor, eyaleti efektif bir şekilde yönetip yönetemeyeceği konusunda kalbine bakmalı" dedi.

New York Eyalet Meclisi, 12 Mart'ta, 6 kadının ortaya attığı cinsel taciz iddiaları nedeniyle Cuomo hakkında azil soruşturması açılmasına karar vermişti.