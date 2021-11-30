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Joe Biden'ın oğlu Hunter hakkında bomba iddia!

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen dizüstü bilgisayardaki e-postalarla kitap hazırlandı.

Dünya 30.11.2021, 11:38
Joe Biden'ın oğlu Hunter hakkında bomba iddia!

New York Post'ta köşe yazarlığı yapan Miranda Devine'in hazırladığı "Laptop from Hell: Hunter Biden, Big Tech, and the Dirty Secrets the President Tried to Hide" (Cehennemden Gelen Dizüstü Bilgisayar: Hunter Biden, Büyük Teknoloji Şirketleri ve Başkan'ın Saklamaya Çalıştığı Kirli Sırlar) adlı kitap yarın satışa sunulacak.

Gazete dün yayımladığı haberde, kitaptan bir bölüme yer verdi. Söz konusu bölümde Çinli iş insanı Ye Jianming'in, Hunter'a 30 milyon dolar (yaklaşık 380 milyon TL) teklif ettiği öne sürülüyor.

Devine ayrıca Jianming'in, Hunter'a hediye ettiği 3,16 karatlık elmasın da iş kapsamında verildiğini iddia ediyor.

Jianming, bir dönem dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan ancak 2020'de iflas eden CEFC China Energy'nin yönetim kurulu başkanıydı.

CEFC, Kuşak ve Yol Projesi kapsamında yatırımlar yapıyordu. İddiaya göre Çin'in ABD'deki etkisini artırmak isteyen Jianming, Britanyalı eski asker James Gillar aracılığıyla Hunter’la tanıştı.

Gillar'ın bunun ardından Çinli bir girişim için Tony Bobulinski’den yardım istediği öne sürüldü. Kitapta, Gillar’ın daha sonra bu girişimin Hunter Biden ve CEFC olduğunu öğrendiği yazıldı.

Kitapta Hunter'ın; Gilliar, Bobulinski ve Rob Walker'la kurduğu SinoHawk adlı firma için Şubat 2017'de Jianming'le görüştüğü iddia edildi.

Devine, Jianming'in Hunter'a "sadece başlangıç" için üç yılda yıllık en az 10 milyon dolar (yaklaşık 125 milyon TL) teklif ettiğini öne sürdü. Kitapta ayrıca Jianming'in Hunter'a hediye ettiği elmasın, varılan anlaşmayı kutlamak için verildiği yazdı.

Öte yandan kitapta Hunter'ın, değerinin 80 bin dolar (yaklaşık 1 milyon TL) olduğu tahmin edilen elmasla ilgili bir açıklamasına da yer verildi.

Hunter, 2019'daki bir röportajda Jianming'le, World Food Program USA (ABD Dünya Gıda Programı) adlı kâr amacı gütmeyen kuruluşa bağış yapması için görüştüğünü söylemişti.

Kuruluşun yönetim kurulunda yer alan Hunter, görüşmenin "iş fırsatlarına dönüşmesinin" bir şans olduğunu ve elmas hediyesine şaşırdığını iddia etmişti.

Devine, Miami'deki görüşmeyle aynı tarihte Hunter'ın ortakları Gilliar ve Walker'ın da kentte olduğunu öne sürdü.

Kitapta, Hunter'ın Jianming'le görüşmesinden 9 gün sonra CEFC'yle ilişkili bir şirketin, Walker'ın şirketine 3 milyon dolar gönderdiği öne sürüldü.

1 Mart'ta aynı şirketin bir kez daha 3 milyon dolar (yaklaşık 40 milyon TL) yolladığı iddia edildi.

Devine, bu tarihten sonra Walker'ın, Hunter'a düzenli şekilde ödeme yaptığını öne sürdü.

Hunter Biden'ın bu anlaşmadan toplamda ne kadar kazandığıysa henüz net değil.

TRUMP, HUNTER ÜZERİNDEN JOE BIDEN'I ELEŞTİRMİŞTİ

Hunter, ABD'de geçen seneki seçim sürecinde sık sık Cumhuriyetçilerin hedefi haline gelmişti. Joe Biden'ın, başkan yardımcılığı yaptığı dönemde Hunter'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump o dönem, Biden'ın görevini kötüye kullanarak ABD dış politikasını oğlunun menfaatleri için manipüle ettiğini öne sürmüştü.

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