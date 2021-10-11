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Joe Biden'in oğlu Hunter'dan yeni yolsuzluk ve usulsüzlük skandalı: Galeriye devlet bütçesinden yardım etmiş!
ABD Başkanı Joe Biden'ın ressamlık yapan oğlu Hunter Biden, bir galeriye yaptığı torpil iddiası ile gündemde.
Dünya 11.10.2021, 12:09
ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden (51) ressamlık yapıyor. Hunter’ın bu yaz kendisini temsil etmesi için anlaştığı galeriye ‘kıyak geçtiği’ ortaya çıktı.
Buna göre ‘The Georges Berges’ isimli galeri, anlaşmadan sonra 350 bin dolar aldı. Bu para, pandemi yardım paketinden verildi. Galeri, geçen yıl eski başkan Trump döneminde de aynı paketten 150 bin dolar almıştı.
SADECE 2 ÇALIŞANI VAR
Hunter sayesinde aldığı toplam yardım yarım milyon doları (500 bin dolar) geçti. Sadece iki çalışanı olan bu galeriye yapılan yardım tepki çekti.