Joe Biden: ABD geri döndü ve dünyaya liderlik etmeye hazır

ABD’de seçilmiş başkan Joe Biden dış politika ekibini açıklamak için seçim bölgesi olan Wilmington, Delaware’de konuşma yaptı. 20 Ocak'ta göreve gelmeye hazırlanan Biden, başkanlık geçiş merkezinden üst düzey dış politika ve ulusal güvenlik yetkililerini tanıttı.

Biden, "ABD’nin geri çekilmeye değil, dünyaya liderlik etmeye hazır olduğu gerçeğini yansıtan bir ekip" ifadelerini kullanırken “Tekrar masanın başına oturacağız. Düşmanlarımızla yüzleşmeye ve müttefiklerimizi reddetmeye hazırız. Değerlerimiz için ayağa kalkmaya hazırız" dedi.

“DÜŞMANLARI KONTROL ALTINDA TUTACAĞIZ, TERÖRİSTLERİ YAKLAŞTIRMAYACAĞIZ”

Biden toplantıda, "ABD’nin müttefikleriyle beraber çalıştığında en güçlü olması benim inancımı somutlaştırıyor. Gereksiz askeri çatışmalara girmeden Amerika'yı gerçekten güvende tutacağız. Düşmanları kontrol altında tutacağız, teröristleri ise yaklaştırmayacağız” şeklinde konuştu.

“BİLMEK İSTEDİKLERİMİ DEĞİL, BİLMEM GEREKENİ SÖYLEYECEKLER”

Açıkladığı bürokratlar hakkında konuşan Biden, “Açıkladığım kişiler sorunları sadece çözmekle kalmayacak, ABD’nin dış politikasını ve ulusal güvenliğini gelecek nesiller için yeniden tasarlayacaklar. Ve bana bilmek istediklerimi değil, bilmem gerekenleri söyleyecekler" dedi.

Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise, aday gösterdikleri isimlerin “Amerika’nın değerlerini yansıttığını, hepsinin farklı geçmiş ve deneyimlerden gelmiş olsalar da ortak özelliklerinin demokrasi ve hukukun üstünlüğüne bağlılık olduğunu” söyledi.





‘ÖNCE AMERİKA’ SÖYLEMİNDEN DÖNÜŞ SİNYALİ

Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri'nin "dünyaya liderlik etmeye hazırız, geri çekilmeye değil" açıklamasıyla Donald Trump'ın dört yıldaki "önce Amerika" söyleminden keskin bir dönüş yapacağının sinyalini vermiş oldu.



Seçilmiş başkan Joe Biden, Dışişleri Bakanlığı’na Barack Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Antony Blinken’ı aday göstermişti. 20 yıldır Joe Biden’la yakın çalışan Antony Blinken, “ABD olarak güven ve tevazuyla ilerleyeceğiz. Dünyanın sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Diğer ülkelerle işbirliği içinde çalışmalıyız” ifadelerini kullanmıştı.

ABD İSTİHBARATINDA BİR İLK

Joe Biden, Amerikan istihbarat kurumlarının çatısı altında toplayan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’ne daha önce CIA Başkan Yardımcılığı yapan Avril Haines’i aday gösterdi. Haines, Senatodan onay alırsa bu göreve getirilen ilk kadın yetkili olacak.

Biden'ın seçim kampanyasında eski başkan Obama'nın katkısı büyüktü.

OBAMA DÖNEMİNİN DEVAMI ELEŞTİRİLERİNE YANIT

ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden, eski Başkan Barack Obama'nın devamı olacağı söylentilerine de yanıt verdi.

NBC News'e açıklamalarda bulunan Biden, ülkesinin tüm kesimini temsil edeceği söyledi.

Sunucunun, üçüncü bir Obama dönemi yaratmaya çalışıp çalışmadığı sorusuna yanıt veren Biden, "Bu üçüncü Obama dönemi değil." dedi.

TRUMP'A ELEŞTİRİ

Obama döneminde karşılaştıklarından tamamen farklı bir dünya ile karşı karşıya olduklarını dile getiren Biden, mevcut Başkan Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikasını eleştirdi.

Joe Biden, Trump'ın benimsediği politikanın ülkeyi "Yalnız Amerika" yaptığını savundu.