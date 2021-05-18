Jeff Bezos'un evi önünde eylem: 'Zenginlerin vergisi artırılsın'

Zenginlerden alınan gelir vergisinin artırılmasını isteyen protestocular Bezos'un evinin önünde "Zenginler vergilensin" sloganları atıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Patriotic Millionaires isimli grup, ABD'de zenginlerin ödediği verginin artırıldığı ilerlemeci politikalara destek çıkıyor. Düzenledikleri protestoda milyonerler, ABD Başkanı Joe Biden'ın yılda 400 bin dolardan fazla kazanan şirket ve kişilerin vergilerinin artması planını destekledi.

Üyeleri yılda 1 milyon dolardan fazla kazanan ya da 5 milyon dolar değerinde serveti olan kişiler, Bezos'un evlerinin önündeki eylemlerde "Saçmalığı kes. Zenginleri vergile" sloganları attı.

Grubun başkanı Morris Pearl "Birkaç zengin insan ve çok fazla yoksul oluşan sistemi bitiriyoruz, işlemiyor. Böyle sürdürülebilir bir toplum olamaz" dedi.

Jeff Bezos, ABD'de şirketlerin vergi oranının artırılmasına destek çıksa da Amazon'un ödediği vergiler ortaya çıktığında tartışma konusu olmuştu.

Vergilendirme ve Ekonomi Politikası Enstitüsü'nün bir araştırması Amazon'un 2020'de yüzde 9.4 oranında federal gelir vergisi ödediğini ortaya çıkarmıştı.

Biden yönetimi, kurumlar vergisini yüzde 28'e çıkarmıştı.