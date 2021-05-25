Jeff Bezos'u solladı; işte dünyanın en zengin ismi

Fransız iş adamı Bernard Arnault'un net serveti 186.3 milyar dolara ulaştı. Dünyanın en zengini unvanı böylece Amazon'un sahibi Jeff Bezos'tan el değiştirmiş oldu.

Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) hisseleri bu gelişme ile hafif de olsa güçlenmeye başladı. Forbes'a göre Arnault'un kişisel serveti de 600 milyon dolardan fazla yükseldi. LVMH'nin piyasa değeri de 320 milyar dolara çıktı.

14 AYDA 110 MİLYON DOLAR ARTIRDI

Moda kralı Arnault servetini sadece 14 ayda 110 milyon doların üzerinde artırmış oldu. Milyarder iş adamı Jeff Bezos'u ise sadece 300 milyon dolarla geçmiş oldu.

ELON MUSK'I DA YIKIP GEÇMİŞTİ

Milyarder iş adamı Elon Musk'ı da geçtiğimiz haftalarda geçen ve ikinciliğe oturmuş olan Arnault'un hızlı yükselişi durdurulamıyor.

Milyarderler listesinin zirvesinde yer alan servetler, esas olarak hisse senedi varlıklarından oluşuyor, yani değerleri piyasadaki değişikliklerle birlikte günlük dalgalanma gösteriyor.

BİRBİRİNDEN PRESTİJLİ MARKALARA SAHİP

72 yaşındaki Arnault, 70'den fazla lüks markadan oluşan portföyünde Louis Vuitton, Fendi, Christian Dior ve Givenchy gibi markaların sahibi olan Fransız lüks ürünler firması LVMH sayesinde servetinin son 14 ayda 110 milyon dolardan fazla arttığını gördü.