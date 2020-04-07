Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
92382
ALTIN
359.622
DOLAR
6.7564
STERLİN
8.3370
EURO
7.3620

JAPONYA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETTİ

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, nüfusun yoğun olduğu merkezlerdeki yeni corona virüsü enfeksiyonlarıyla mücadele etmek için olağanüstü hal ilan etti.

JAPONYA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETTİ

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, nüfusun yoğun olduğu merkezlerdeki yeni corona virüsü enfeksiyonlarıyla mücadele etmek için olağanüstü hal ilan etti.

07 Nisan 2020 Salı 16:40
12 Okunma
JAPONYA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETTİ

Abe, ülkedeki toplam nüfusun yüzde 44’ünü oluşturan başkent Tokyo ve diğer altı bölgede 6 Mayıs’a kadar olağanüstü hal ilan ederek insanları evde kalmaya zorlamaları ve işletmeleri kapalı tutabilmeleri için yetkililere daha fazla güç vermiş oldu.

Abe, televizyondaki açıklamasında şöyle dedi: “Şu anda her bir vatandaşımız için en önemli şey davranışlarımızı değiştirmektir. Eğer her birimiz diğer insanlarla olan temasımızı en az yüzde 70 ve tercihen yüzde 80 azaltabilirsek, iki hafta içinde enfeksiyon sayılarının gelebileceği en üst noktayı görebiliriz.”

Abe, ayrıca ekonomik şoku hafifletmek için dünyadaki en büyük paketlerden biri olarak nitelediği bir destek paketi açıkladı. Abe kabinesi pandeminin ve acil durum kısıtlamalarının dünyanın üçüncü en büyük ekonomisi olan Japonya ekonomisi üzerindeki ağır etkisini hafifletmek için ülkenin üretiminin yüzde 20’sine denk gelen 108 trilyon yen (990 milyar dolar/6 trilyon 670 milyar lira) değerinde büyük destek paketini onayladı. Japonya’nın yaptığı doğrudan mali harcamalar toplam 39.5 trilyon yen (2.45 trilyon lira) tutarken bu ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 7’sine karşılık geliyor. Bu miktar, 2008 yılındaki krizde Japonya’nın yaptığı harcamaların iki katına denk düşüyor. Tokyo’da corona virüsü enfeksiyonları geçen hafta iki kattan fazla artışla 1200’e yaklaştı. Bu rakam ülkedeki en yüksek rakamı oluşturuyor. Ülke çapında ise vaka sayısı 4 bini aşarken, ölü sayısı 93 oldu.

Ülkeler büyük paketler açıkladı

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, salgınının yarattığı ekonomik bunalımın atlatılmasının yıllar alabileceğini belirtirken, pek çok ülke iş verenleri ve çalışanları korumak için kapsamlı paketler hazırladı. ABD 2 trilyon dolarla tarihinin en büyük destek paketini açıklarken, Britanya’da hükümet ilk defa vatandaşların maaşlarına yardım etmeye yönelik adımlar attı. Öte yandan Türkiye'nin açıkladığı destek paketi ise 100 milyar lira.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa'da salgını kontrol altına alan ilk ülke: Sert tedbirlerle başardık
Avrupa'da salgını kontrol altına alan ilk ülke: Sert tedbirlerle başardık
AZERBAYCAN'DA ŞARKILI "EVDE KAL" DAVETİ
AZERBAYCAN'DA ŞARKILI "EVDE KAL" DAVETİ
COVİD-19 IRK VEYA DİN AYIRMIYOR
COVİD-19 IRK VEYA DİN AYIRMIYOR

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim