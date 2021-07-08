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Japonya'da OHAL kararı!
Japonya’da hükümet, Covid-19 enfeksiyonlarında görülen artış nedeniyle olimpiyatlar süresince Tokyo'da OHAL ilan etme kararı aldı.
Dünya 08.07.2021, 12:04 08.07.2021, 12:05
Japonya’da hükümet, Covid-19 enfeksiyonlarında görülen artış nedeniyle olimpiyatlar süresince Tokyo'da OHAL ilan etme kararı aldı.
Başbakan Suga Yoşihide, Sağlık Bakanı Tamura Norihisa ve COVID-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi ile görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenlemişti.
Suga, "Tokyo’daki vakalar yükseliş trendinde. Salgının yayılmasını durdurmak için elimizden geleni yapacağız" diyerek yeni bir olağanüstü hal sinyali vermişti.
Tokyo ve Osaka dahil 10 eyalette 11 Temmuz’da sona erecek kısmi olağanüstü halin gidişatına değinen Suga, olası yeni olağanüstü hal ilanına ilişkin kararı hafta içinde duyuracaklarını söylemişti.