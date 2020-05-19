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Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısı 26'ya düştü

Japonya'da son 24 saatte tespit edilen yeni Covid-19 enfeksiyonlarının sayısı 26 olarak açıklanırken son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti. Ülkede belli eyaletlerde uygulanan OHAL'in sürüp sürmeyeceğine dair kararın perşembe günü verilmesi bekleniyor.

Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısı 26'ya düştü

Japonya'da son 24 saatte tespit edilen yeni Covid-19 enfeksiyonlarının sayısı 26 olarak açıklanırken son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti. Ülkede belli eyaletlerde uygulanan OHAL'in sürüp sürmeyeceğine dair kararın perşembe günü verilmesi bekleniyor.

19 Mayıs 2020 Salı 19:49
2011 Okunma
Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısı 26'ya düştü

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayata geçirilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına yeni vaka sayılarındaki düşüşün ardından 39 eyalette son veren Japonya'dan umut verici haberler gelmeye devam ediyor. Sağlık bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, son 24 saatte ülke genelinde tespit edilen yeni korona virüs vakalarının sayısı 26 olarak açıklandı. Bu gelişme, 712'si karantina gemisinden olmak üzere ülkedeki toplam vaka sayısını 17 bin 104'e taşıdı.

Son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti

Japonya'da dünden bu yana 5 kişinin daha Covid-19'a yenik düşmesiyle ölü sayısı 786'ya yükselirken toplam bilançoya karantina gemisinin yolcuları arasından hayatını kaybeden 13 kişinin dahil olduğu ifade edildi.

Vaka sayısı 10 gündür düşüşte

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki günlük vaka sayısı art arda 10 gün boyunca 30'un altında kalarak 5 bin 70 olurken, Osaka'dan ise bin 774 vaka bildirildi. Kanagawa'da bin 282 kişinin Covid-19'a yakalandığını açıklayan yetkililer, diğer vakaların ülkenin farklı eyaletlerinde kayda geçtiğini belirtti.

Perşembe karar çıkabilir

Hükümet 39 eyaletteki OHAL uygulamasını geçtiğimiz hafta sonlandırma kararı alırken, uygulamanın devam ettiği Hokkaido, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, Kyoto, Osaka ve Hyogo bölgeleri için kararın perşembe verebileceği belirtiliyor.

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