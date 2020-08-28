Japonya Başbakanı Şinzo Abe istifa etti

Dünya gündeminde bugün geniş yankı bulan Japonya Başbakanı Abe'nin istifası resmileşti. Japon Başbakan düzenlediği basın toplantısıyla istifa kararını duyurdu.

Abe: Pandemi sürecinde görevi bıraktığım için özür diliyorum

Kameralar karşısına geçerek istifa kararını açıklayan Japonya Başbakanı Abe, "Hastalık ve tedavi nedeniyle istifa etmeye karar verdim' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz pazartesi Japonya’nın kesintisiz en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Abe’nin, aynı gün Tokyo’daki bir hastaneyi ziyaret etmesi kamuoyunda tartışmalara neden olmuş, ziyaretin önceki hafta yapılan sağlık kontrolünün devamı niteliğinde rutin bir ziyaret olduğu açıklanmıştı. Son zamanlarda kameraların karşısına sık çıkmayan Abe’nin sağlığı hakkında yapılan spekülasyonlar ülkeyi yönetmeye devam edip edemeyeceği tartışmalarını beraberinde getirmişti.



İlk kez 2006’da başbakanlık koltuğuna oturan Abe, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bir yıl sonra istifa etmiş, Aralık 2012’de yeniden göreve gelmişti. Geçtiğimiz yıl koltukta geçirdiği 2 bin 887 günlük toplam görev süresi ile Japonya’nın toplamda en uzun süre görev yapan başbakanı unvanını elde eden Abe, geçen pazartesi ise Eski Japonya Başbakanı Eisaku Sato’nun 2 bin 798 günlük kesintisiz başbakanlık rekorunu geride bırakmıştı.

Parti de istifasını onayladı

Japonya'nın iktidar partisi Liberal Demokratik Parti, Başbakan Shinzo Abe'nin sğlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini onayladı.

Liberal Demokratik Parti üyesi Hiroshige Seko'nun açıklamalarına göre, Abe partisine istifa etmek istediğini açıkladı, ancak görevine partisi yeni bir seçim yapana dek devam edecek.

Japonya Başbakanı olarak dördüncü döneminde olan Abe, daha önce 2007 yılında sağlık sorunları ve popülerliğinin azalması nedeniyle istifa etmişti.

Abe'nin görev süresi 2021 yılının eylül ayına kadar devam edecekti.