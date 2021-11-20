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Japonya 9 ülkeye 3,7 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik edecek

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelelerine destek için 9 ülkeye 3,7 milyon doz aşı tedarik edecek.

Dünya 20.11.2021, 10:33
Japonya 9 ülkeye 3,7 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik edecek

Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, gelişen 9 ülkenin salgınla mücadelelerine destek olacaklarını bildirdi.

Hayaşi, Bangladeş, Kamboçya, Laos, Tonga, Vanuatu, Nikaragua, Mısır, Suriye ve Yemen'e 3,7 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderileceğini belirterek, "Japonya yerel üretim, doz miktarı stoku ile ülkelerin aşı talebini göz önüne alarak aşı yardımlarını sürdürecektir" diye konuştu.

Japonya'da üretilen AstraZeneca aşılarını kapsayacak yardım, Birleşmiş Milletler destekli Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kanalıyla ulaştırılacak.

AA'nın haberine göre; Kyodo ajansı Japonya'nın şimdiye kadar yardım olarak çeşitli ülkelere gönderdiği doz desteğinin yaklaşık 30 milyon doza eriştiğini aktardı.

490 milyar dolarlık yeni yardım paketi

Japonya'da bakanlar kurulu korona pandemisi nedeniyle zor durumda olan ekonomiyi canlandırmak için yeni konjonktür paketini kabul etti. Pandeminin başından bu yana hükümetin açıkladığı üçüncü yardım paketi yaklaşık 56 trilyon yenlik (490 milyar dolarlık) devlet harcaması öngörüyor.

Paket, akşam saatlerinde parlamentodan da onay aldıktan sonra yürürlüğe girecek. Bu kapsamda yıllık geliri 9,6 milyon yenin altında olan ailelerde 18 yaş ve altına 100 bin yenlik (880 dolar) para yardımı yapılacak.

Pandemi tedbirleri nedeniyle satışları düşen küçük işletmelere de para yardımında bulunulacak.

Hasta bakıcıların, hemşirelerin ve okul öncesi eğitim personelinin aylık maaşlarına yüzde üçe varan zam yapılacak.

Ayrıca bilgisayar çipi tedariğinde eksiklik yaşanmaması için hükümet, yarı iletken ürecilerini destekleyecek.

Pandemi nedeniyle Asya ülkelerinde bilgisayar çipi ve diğer otomobil parçalarının üretiminin düşmesi Toyota gibi Japon otomobil üreticilerini olumsuz etkiledi. Japon otomobil şirketlerinin ihracatları da toplamda düştü.

Akaryakıt fiyatlarının yükselmesini engelleme hedefi

Hükümet ayrıca akaryakıt tedarik eden şirketlerine de katkı sunarak yakıt fiyatlarındaki yükselişi kontrol altına almak istiyor. Böylece özel hanelerin ve şirketlerin ekonomik yükünün azaltılması hedefleniyor.

Japonya pandemi sırasında tam kapanma kararını hiç almadı ve vaka sayıları da oldukça düşük kaldı. Ülkede Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı ise yaklaşık 18 bin. Buna karşın dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya'da ekonomik durağanlık yaşanıyor. Hükümetin ilan ettiği "acil durum" kapsamında bazı restoranlar ya kapandı ya da açık oldukları saatleri sınırlandırdı. Kültürel etkinliklerde de sosyal mesafe nedeniyle seyirci sayısı düşürüldü.

Japonya pandemi sırasında tam kapanma kararını hiç almadı

"Seyahate Çık" kampanyası

Japonya'da hükümet yurtiçi seyahati teşvik etmek için restoran ve mağazalarda indirimleri içeren "Seyahate Çık” kampanyasını yeniden başlatmak üzere de çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl başlatılan kampanya korona vakalarının yeniden artması üzerine kesintiye uğramıştı.

Japonya'da hükümetin açıkladığı yardım paketinin bir tür bağıştan öteye gitmeyeceği ve uzun vadede ekonomik büyümeye katkı yapmayacağı eleştirisi yöneltiliyor. Kimileri de yardımların çocuksuz aileleri ve yoksulları kapsamadığı gerekçesiyle açıklanan yardım paketini eleştiriyor.

Gayrisafi milli hasılayı yüzde 5,6 oranında artırma hedefi

Japonya Başbakanı Fumio Kişida basın mensuplarına yaptığı açıklamada paketin "yeterli olandan da fazla içeriğe sahip olduğunu" ve bu adımla "halka güven ve umut duygusunu iletmek" istediklerini söyledi. Kişida alınan konjonktür önlemlerinin Japonya'nın gayrisafi milli hasılasını yüzde 5,6 oranın yükselteceği umudunu taşıdıklarını belirtti. Japon Başbakan, "Pandeminin vurduğu ekonomiyi yeniden inşa edeceğiz ve olabildiğince hızlı bir biçimde yeniden büyüme rotasına sokacağız" diye konuştu. Ekim ayı başında göreve gelen Kişida, seçilmeden önce zenginle yoksul arasındaki uçurumun kapandığı "yeni bir kapitalizm" sözü vermişti.

Alman istatistik portalı Statista'nın verilerine göre Japonya'nın 2020 yılında kişi başına gayrisafi milli hasılası yaklaşık 40 bin 146 dolar.

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