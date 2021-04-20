Japon erkeklerinde makyaj merakı başladı!

Kovid-19 pandemisi dünyanın hemen hemen her yerinde pek çok farklı alanda faaliyet gösteren işletmeyi çöküşün eşiğine getirdi. Ancak Doğu Asya ülkesi Japonya'da bir sektör, bu çalkantılı dönemde yükselmeyi başardı.

Independent'ın haberine göre, virüsün dünyanın kontrolünü ele geçirmesinden önce kozmetiğe pek ilgi duymayan orta yaşlı erkek Japonlar, çevrimiçi görüşmelere geçildikçe kuaförlere akın etmeye ve makyaj malzemeleri almaya başladı.

AP haber ajansına bir açıklama yapan merkezi Japonya'da bulunan Shiseido adlı kozmetik şirketi, erkek bakım ürünleri satan markası Uno'nun pandemi döneminde çift haneli büyüme gösterdiğini bildirdi. Uno yöneticilerinden Yoshiyuki Matsuo, "Bence koronavirüs, erkek çalışanların ciltlerine daha fazla önem vermesini sağladı" dedi.

Başkent Tokyo'da Ikemen-Works adlı bir erkek kuaförü işleten Takumi Tezuka da Matsuo'ya katılıyor. Zira Tezuka şöyle konuştu:

Önceden müşterilerimizin çoğu genç ve 20'li yaşlardaki erkeklerdi. Ancak evden çalışma sayesinde artık daha fazla kişi geliyor. 40'lı, 50'li ve 60'lı yaşlardaki erkekler makyaj yapmaları gerektiğini düşündükleri için salonumuza uğruyor.

Tezuka bunun nedeninin evden çalışan kişilerin internette yapılan toplantılarda yüzlerini görmeleri ve bu nedenle görünüşlerine daha fazla önem vermeye başlamaları olduğunu söyledi. Yaşlıların, 20'lerindeki ve 30'larındaki kişilere göre genellikle daha fazla harcama yaptığını ve salona daha düzenli geldiklerini sözlerine ekledi.

Dünyanın en eski ve büyük kozmetik şirketlerinden olan Shiseido, pandemiden sonra kadınlar için Zoom ve benzeri platformlarda kullanılabilecek makyaj filtreleri paylaşmıştı. Bunun ardından sosyal medyada erkekler için de filtre yapılması yönünde çağrılarda bulunulmuştu.

Bu isteklere gözünü yummayan şirket, geçen ay erkeklerin fondöten ve benzeri kozmetik ürünleri kullanmış gibi görünmelerini sağlayan filtreleri yayımladı.

Ayrıca @Cosme Tokyo adlı yeni açılan bir kozmetik mağazasında, erkeklerin ürünlere daha rahat erişebilmesi için, erkeklere uygun ürünlere özel bir bölüm kuruldu.

Fuji Keizai Group adlı pazar araştırma şirketine göreyse sektördeki büyüme bir süredir devam ediyor. Zira veriler, 2018'da 600 milyar yen (yaklaşık 45 milyar TL) olan erkek kozmetik pazarının bir yıl sonra 623 milyar yene (yaklaşık 47 milyar TL) ulaştığını gösteriyor.