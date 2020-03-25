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İtalya’daki ‘bir numaralı hasta’ virüsün nasıl yayıldığını gözler önüne serdi

Corona virüsü salgını sonucu İtalya'da 6 bin 500'den fazla insan hayatını kaybetti, 70 bin kişi ise karantina altına alındı. İtalya'nın 'bir numaralı hastası' ise yaklaşık bir ay sonra hastaneden taburcu edildi. 38 yaşındaki "Mattia" isimli ilk hasta, bir ses kaydıyla insanlara evlerinden çıkmamaları çağrısı yaptı.

İtalya’daki ‘bir numaralı hasta’ virüsün nasıl yayıldığını gözler önüne serdi

Corona virüsü salgını sonucu İtalya'da 6 bin 500'den fazla insan hayatını kaybetti, 70 bin kişi ise karantina altına alındı. İtalya'nın 'bir numaralı hastası' ise yaklaşık bir ay sonra hastaneden taburcu edildi. 38 yaşındaki "Mattia" isimli ilk hasta, bir ses kaydıyla insanlara evlerinden çıkmamaları çağrısı yaptı.

25 Mart 2020 Çarşamba 12:34
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İtalya’daki ‘bir numaralı hasta’ virüsün nasıl yayıldığını gözler önüne serdi

İtalya’da salgından en ağır etkilenen bölge olan Lombardia’da yaşayan Mattia’nın ses kaydı, Lombardia bölge yönetimi tarafından yayımlandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Mattia şunları söyledi:

* Bana 18 gün yoğun bakımda kaldığımı söylediler. Sonra ise bulaşıcı hastalıklar bölümünde tedavi edildim ve burada gerçek dünyayla ilk teması kurmaya başladım.

* Dünyanın en basit ama en güzel şeyini yapabilmeye, nefes alabilmeye başladım.

* İnsanlar benim yaşadıklarımdan, evde kalmanın temel önemde olduğunu öğrenmeli.

* Ben çok şanslıydım çünkü tedavi görebildim. Ama şimdi hastalanırsanız sizi tedavi edecek doktor, personel ya da teçhizat bulamayabilirsiniz.

Özel hayatın korunması ilkesi gereği soyismi açıklanmayan Mattia, şimdi tek isteğinin yakında doğmasını beklediği bebeğinin dünyaya geldiğini görmek olduğunu söyledi.

“SÜPER BULAŞTIRICI”

İtalya’da corona virüsü ilk kez Ocak sonunda Roma’da, Çinli bir turist çiftte görülmüştü. Ocak sonundan 20 Şubat’a kadar ise virüsün ülkede yayıldığını gösteren bir bulgu ortaya çıkmamıştı.

Lombardia bölgesindeki Lodi kentine bağlı Codogno kasabasında yaşayan Mattia ise ülkede Çin ile bağlantısı keşfedilemeyen ilk vakaydı.

İlk başlarda Mattia’ya virüsü, Çin’den dönen bir arkadaşının bulaştırdığı tahmin ediliyordu ancak yapılan testlerde bu arkadaşında virüs bulunamadı.

Aktif bir sosyal hayatı olmasının da etkisiyle virüsü çok sayıda kişiye bulaştırdığı belirtilen Mattia bu nedenle “süper bulaştırıcı” olarak anılıyor.

Mattia’nın virüsü çok sayıda kişiye yaymasında en önemli etkenlerden biri de, gittiği hastanede corona virüsü testi yapılmakta gecikilmesi oldu.

HASTANEDEKİ DOKTOR VE HEMŞİRELERE DE BULAŞTIRDI

Mattia ilk olarak 18 Şubat’ta grip belirtileriyle Codogno’da acil servise gitti. Burada kendisine corona virüsü testi yapılmadı. Mattia da doktorların hastaneye yatırılarak tedavi olması teklifini reddetti ve evine döndü.

19 Şubat akşamı ise durumu ağırlaşmış halde hastaneye döndü. 20 Şubat’ta yoğun bakıma alınan Mattia’ya bu tarihte yapılan corona virüsü testi, pozitif olduğunu gösterdi.

Mattia’nın başvurduğu hastanede çalışan doktor ve hemşirelere de virüsün bulaştığı belirlendi.

Mattia’nın babası da daha sonra corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Mattia’nın hamile eşine de virüsün bulaştığı tespit edildi, birkaç gün hastanede tedavi gören karısı daha sonra taburcu edildi.

İtalya’da belirlenen ilk yerel vaka olan Mattia’nın corona virüsü nasıl kaptığı ise tespit edilemedi ve ülkedeki “sıfır numaralı hasta”nın kim olduğu bulunamadı.

Uzmanlar, virüsün aslında tespit edilmeden haftalar önce ülkeye girmiş olabileceğini ve Mattia’nın aslında “bir numaralı hasta” değil “200 numaralı hasta” bile olabileceğini söylüyor.

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