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İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 50 ölüm

İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 50 kişi hayatını kaybederken, ülkede en fazla can kaybının yaşandığı Lombardiya Bölgesi’nde ilk defa can kaybı rapor edilmedi.

İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 50 ölüm

İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 50 kişi hayatını kaybederken, ülkede en fazla can kaybının yaşandığı Lombardiya Bölgesi’nde ilk defa can kaybı rapor edilmedi.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:46
2013 Okunma
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 50 ölüm

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 5 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 345 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. İtalya'da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 50 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 32 bin 785'e yükseldi. Ülke genelinde 531 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı ise 229 bin 858'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 140 bin 479'a yükselirken, durumu kritik olanların sayısı ise 553'e geriledi.

İtalya'nın Lombardiya Bölgesi'nde ise salgının başladığı günden bu yanan ilk defa korona virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

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